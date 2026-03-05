Irak está en duda para jugar el repechaje del Mundial 2026 por la guerra en Medio Oriente
La selección de Irak advirtió que atraviesa serios problemas logísticos para disputar el partido decisivo que definirá su clasificación a la Copa del Mundo.
La previa del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 sumó un imprevisto inesperado. La selección de Irak advirtió que atraviesa serios problemas logísticos para disputar el partido decisivo que definirá su clasificación a la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.
A menos de tres semanas del inicio de los repechajes organizados por la FIFA, Irak debería enfrentarse el 31 de marzo en Monterrey al ganador del cruce entre Bolivia y Surinam. Sin embargo, la situación en Medio Oriente generó complicaciones que ponen en duda su presencia.
El comunicado oficial que emitió la Selección de Irak
La federación iraquí informó que el entrenador Graham Arnold no puede abandonar los Emiratos Árabes Unidos debido al cierre del espacio aéreo, mientras que varios integrantes del plantel y del cuerpo técnico no logran obtener las visas necesarias para viajar a México.
En un comunicado oficial, la federación explicó: “Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador principal, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos. Además, varias embajadas permanecen cerradas en este momento, lo que impide que varios jugadores profesionales, así como miembros del cuerpo técnico y médico, obtengan visas de entrada a México”.
A pesar de las dificultades, desde Irak aseguraron que siguen en contacto con la Confederación Asiática de Fútbol y con la FIFA para encontrar una solución. Mientras tanto, la situación también es seguida de cerca por Bolivia y Surinam, que todavía deben definir quién será el rival en ese repechaje.