Irak está en duda para jugar el repechaje del Mundial 2026 por la guerra en Medio Oriente

La selección de Irak advirtió que atraviesa serios problemas logísticos para disputar el partido decisivo que definirá su clasificación a la Copa del Mundo.

Irak podría quedarse sin jugar el repechaje al Mundial 2026 por problemas de visas y vuelos.

La previa del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 sumó un imprevisto inesperado. La selección de Irak advirtió que atraviesa serios problemas logísticos para disputar el partido decisivo que definirá su clasificación a la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

A menos de tres semanas del inicio de los repechajes organizados por la FIFA, Irak debería enfrentarse el 31 de marzo en Monterrey al ganador del cruce entre Bolivia y Surinam. Sin embargo, la situación en Medio Oriente generó complicaciones que ponen en duda su presencia.

Te puede interesar ¡Escándalo en el básquet mendocino! Un experimentado jugador agredió a otro luego de un partido

El comunicado oficial que emitió la Selección de Irak El comunicado de la Selección de Irak La federación iraquí informó que el entrenador Graham Arnold no puede abandonar los Emiratos Árabes Unidos debido al cierre del espacio aéreo, mientras que varios integrantes del plantel y del cuerpo técnico no logran obtener las visas necesarias para viajar a México.

En un comunicado oficial, la federación explicó: “Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador principal, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos. Además, varias embajadas permanecen cerradas en este momento, lo que impide que varios jugadores profesionales, así como miembros del cuerpo técnico y médico, obtengan visas de entrada a México”.