El presidente de Argentinos Juniors defendió el polémico cambio en la clasificación a copas internacionales: "Es lo más justo"

Cristian Malaspina, máximo dirigente de Argentinos, habló sobre la modificación en el reglamento para entrar a la Libertadores y la Sudamericana.

Por tercer año consecutivo, un equipo argentino quedó eliminado de la Copa Libertadores en la segunda fase. Esto lo deja no solo afuera de la principal competencia, sino también de la Sudamericana (para eso hay que avanzar una instancia más). Ya les pasó a Godoy Cruz en 2024, a Boca en 2025 y ahora, en 2026, a Argentinos Juniors.

Tras la más reciente eliminación, la AFA, mediante el Comité Ejecutivo, decidió cambiar el sistema de clasificación a torneos internacionales. La modificación implica que, a partir del año que viene, el 3° de la Tabal Anual de la Liga Profesional de Fútbol vaya directamente a la Sudamericana y que el cupo al repechaje de la Libertadores sea para el 9°. Una resolución insólita que generó mucha polémica e indignación entre los hinchas del fútbol argentino.

Cristian Malaspina defendió el cambio en la clasificación a copas internacionales Cristian Malaspina defendió el cambio en la clasificación a copas internacionales En ese sentido, Cristian Malaspina, presidente del cuadro de La Paternal, el más recientemente afectado, salió a defender esta innovación reglamentaria: "Es un cambio para el torneo que viene que se aprobó en el último Comité Ejecutivo de la Liga. No entiendo cuál es el revuelo porque está todo claro. Es una aprobación que se hizo por unanimidad entre todos los presentes para aplicar al torneo próximo, remendando algo que sentíamos que está mal", comenzó a argumentar este jueves en diálogo con TyC Sports.

"Esta mal que el tercero o cuarto de la tabla general, que son los que más puntos sumaron en el año, tengan que ocupar una posición que no te garantiza nada porque perdiendo la primera fase vos te quedás sin copas internacionales", insistió. Y agregó: "El último que clasifica a una copa en realidad va a clasificar a esa posición, que si pasa la primera fase va a la Sudamericana y si pasa la segunda va a la Libertadores".