Las picantes chicanas de Platense a Argentinos tras su eliminación de la Libertadores

Platense, que jugará la Copa por primera vez en su historia, no dejó pasar la inesperada caída de Argentinos en la Fase 2 y se burló en las redes sociales.

Argentinos quedó afuera de la Copa Libertadores y la derrota por penales se festejó en Vicente López.

Argentinos Juniors tenía la clasificación en las manos, pero cayó por penales en la revancha ante Barcelona de Ecuador y quedó afuera de la Copa Libertadores 2026. Para colmo, el mazazo fue doble: al ser eliminado en la Fase 2, los de La Paternal tampoco tendrán la chance de disputar la Sudamericana.

Como suele pasar en el fútbol argentino, las redes no perdonan y Platense salió rápido a marcar territorio. El Calamar, que jugará la Copa por primera vez tras ganar el Apertura 2025, aprovechó el traspié de su clásico rival y metió dos picantes posteos que explotaron en las redes sociales.

Las burlas de Platense a Argentinos que encendieron las redes Cerca de la medianoche, una vez consumada la derrota del Bicho, publicaron un mensaje con dedicatoria especial: “Felicitamos a Alfaro Moreno y todo Barcelona de Ecuador por el pase a la siguiente instancia de Conmebol Libertadores”, subió el club, en referencia al exjugador surgido del Marrón y con pasado reciente como presidente de Barcelona. Y el remate fue directo al mentón: “Del Barrio al Continente habrá uno solo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caplatense/status/2026853625859883031&partner=&hide_thread=false Felicitamos a @AlfaroMoreno y todo Barcelona de Ecuador por el pase a la siguiente instancia de Conmebol Libertadores.



Del Barrio al Continente habrá uno solo



¡Los esperamos en fase de grupos! — Club Atlético Platense (@caplatense) February 26, 2026 Pero no quedó ahí. En la mañana de este jueves, el Calamar volvió a aparecer en redes con otra desopilante chicana. Esta vez, con una frase más concisa y directa: “Seguimos, de cara a la triple competencia”, postearon, junto a dos imágenes del equipo de Walter Zunino entrenándose en el gimnasio.