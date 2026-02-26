Las picantes chicanas de Platense a Argentinos tras su eliminación de la Libertadores
Platense, que jugará la Copa por primera vez en su historia, no dejó pasar la inesperada caída de Argentinos en la Fase 2 y se burló en las redes sociales.
Argentinos Juniors tenía la clasificación en las manos, pero cayó por penales en la revancha ante Barcelona de Ecuador y quedó afuera de la Copa Libertadores 2026. Para colmo, el mazazo fue doble: al ser eliminado en la Fase 2, los de La Paternal tampoco tendrán la chance de disputar la Sudamericana.
Como suele pasar en el fútbol argentino, las redes no perdonan y Platense salió rápido a marcar territorio. El Calamar, que jugará la Copa por primera vez tras ganar el Apertura 2025, aprovechó el traspié de su clásico rival y metió dos picantes posteos que explotaron en las redes sociales.
Te Podría Interesar
Las burlas de Platense a Argentinos que encendieron las redes
Cerca de la medianoche, una vez consumada la derrota del Bicho, publicaron un mensaje con dedicatoria especial: “Felicitamos a Alfaro Moreno y todo Barcelona de Ecuador por el pase a la siguiente instancia de Conmebol Libertadores”, subió el club, en referencia al exjugador surgido del Marrón y con pasado reciente como presidente de Barcelona. Y el remate fue directo al mentón: “Del Barrio al Continente habrá uno solo”.
Pero no quedó ahí. En la mañana de este jueves, el Calamar volvió a aparecer en redes con otra desopilante chicana. Esta vez, con una frase más concisa y directa: “Seguimos, de cara a la triple competencia”, postearon, junto a dos imágenes del equipo de Walter Zunino entrenándose en el gimnasio.
Mientras Platense se prepara para afrontar torneo local, Copa Argentina y Libertadores, Argentinos solo tendrá por delante el Apertura y el Clausura, ya que también quedó afuera de la Copa Argentina tras caer por penales ante Midland. Y en Vicente López no podían dejarlo pasar.