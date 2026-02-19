Se confirmó la sanción a Gallardo tras su expulsión ante Argentinos y su encontronazo con Merlos

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el castigo a Marcelo Gallardo por la roja que vio en la derrota de River en La Paternal.

Marcelo Gallardo vivió una noche negra el pasado jueves en La Paternal. Es que no solamente River Plate volvió a mostrar una pálida imagen y sufrió una dura derrota por 1-0 ante Argentinos Juniors, sino que él quedó en el ojo de la tormenta por su insólita expulsión sobre el cierre del primer tiempo.

Justo antes del descanso, Andrés Merlos le mostró la tarjeta roja por los aplausos irónicos que le dedicó el entrenador millonario a modo de protesta por sus fallos a lo largo de los 45 minutos iniciales. Pero eso tampoco sería lo más grave, ya que luego se produciría una fuerte pelea entre ambos en la zona de vestuarios en la que, según los testimonios de los presentes, casi terminan a las manos.

La expulsión de Gallardo ante Argentinos Juniors La insólita expulsión de Gallardo en River - Argentinos Juniors Llamativamente, el árbitro decidió no incluir este acalorado incidente en su informe y plasmó en el mismo únicamente lo sucedido en la cancha, episodio que fue captado por las cámaras y pudo ser visto por todo el mundo. Por esta razón, la sanción final que dispuso la AFA no terminó siendo tan severa como podría haber sido si se contemplaba el mencionado encontronazo posterior.

La sanción a Marcelo Gallardo El Boletín Número 6832 del Tribunal de Disciplina, publicado este jueves en el sitio web oficial del ente madre del fútbol argentino, dispone una suspensión de un solo partido al Muñeco, la cual puede evitarse con el pago de una multa de 840.000 pesos.