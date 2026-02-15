El llamativo informe de Andrés Merlos tras la expulsión a Marcelo Gallardo en La Paternal: qué dice

Este domingo se dieron a conocer los detalles del documento que redactó el árbitro tras el Argentinos-River y su cruce con el Muñeco. ¿Hay sanción?

River todavía no termina de procesar el golpe en La Paternal. La derrota ante Argentinos Juniors dejó preocupación por el rendimiento, pero también un capítulo caliente que tuvo como grandes protagonistas a Marcelo Gallardo y el árbitro Andrés Merlos.

Este domingo, se conoció el informe oficial del juez que impartió justicia en el 0-1 contra el Bicho y, claro, lo que se llevó todos los flashes fue el encontronazo con el DT del Millonario, que, por lo que contaron los que estuvieron presentes en el lugar, siguió -y muy fuerte- en la zona de vestuarios.

El episodio ocurrió a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Gallardo perdió la paciencia con el referí y reaccionó desde el banco con aplausos irónicos tras una falta a favor de River, un gesto que Merlos entendió como una provocación directa y que derivó en la roja directa y el escándalo posterior.

La insólita expulsión de Gallardo en River - Argentinos Juniors Los detalles del informe de Andrés Merlos tras la expulsión a Gallardo en Argentinos-River En el documento, el juez explicó que la expulsión fue por “una conducta inadecuada” y remarcó que el DT “utilizó palabras y acciones para cuestionar las decisiones arbitrales“. Tal como reveló El Gráfico, el informe también hace hincapié en la “ironía contra la autoridad“, puntualizando que el técnico de River aplaudió de forma reiterada.

Lo más llamativo del informe es que en ningún momento el árbitro hizo hincapié en lo ocurrido en el túnel durante el entretiempo, donde el Muñeco le dijo "te tendría que cagar a trompadas, porque no solo sos un pésimo árbitro, sino una mala persona", a lo que Merlos le habría retrucado: "Malo sos vos que lo hiciste echar a (Martín) Demichelis".