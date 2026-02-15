El micro de Estudiantes fue atacado por los hinchas de Gimnasia: piedrazos, botellazos y dos heridos

La delegación de Estudiantes fue apedreada en su llegada al Bosque para el clásico platense y el ómnibus terminó con algunos vidrios destrozados. El video.

El clásico platense arrancó con un episodio tan violento como impensado. Nada más en la previa del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura, el micro que trasladaba a la delegación de Estudiantes fue atacado con piedras y botellas por parte de los hinchas de Gimnasia.

El momento más tenso se vivió ya en las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo. El vehículo sufrió daños visibles: una de las ventanas inferiores terminó con un agujero y los restos del vidrio quedaron esparcidos dentro del micro, incluso sobre algunas butacas.

En medio del descenso, se vio a Marcos Angeleri y Leandro Díaz, miembros del cuerpo técnico de Eduardo Domínguez, con algunos leves cortes en el brazo. Cabe recordar que en la parte inferior del micro siempre viaja el CT, personal de seguridad y dirigentes.

Video: así quedó el micro de Estudiantes de La Plata tras su llegada a la cancha de Gimnasia Los hinchas de Gimnasia apedrearon el micro de Estudiantes en la previa al clásico e hicieron estallar un vidrio. Los hinchas de Gimnasia apedrearon el micro de Estudiantes en la previa al clásico e hicieron estallar un vidrio. Video: ESPN El relato del chofer del micro que trasladaba al Pincha Quien contó detalles del hecho fue nada menos que el chofer del transporte del micro de Estudiantes. “Desde que salimos del country, vinimos todo el camino lo más bien, hasta que llegamos a la rotonda de la 122 para el estadio. En el portón nos tiraron la piedra, botellas, también en el parabrisas. Yo, que comúnmente hago fútbol, digo que las motos tienen que venir a la par del micro para evitar que pase algo así. Pero bue, fue acá a 15 metros”, relató en diálogo con ESPN.

Además, explicó que el episodio pudo haber terminado aún peor por una maniobra inesperada. “En ese momento seguí, pero casi atropello a una persona que nos tiró una botella frente al parabrisas. Tuve que frenar para no atropellarlo”, agregó. El conductor también describió el estado en el que quedó el vehículo tras la agresión: “Los vidrios quedaron adentro del micro. Salpicó para las butacas de enfrente, está todo astillado”.