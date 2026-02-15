En un clásico discreto y con pocas llegadas, Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0 en el Bosque

Gimnasia y Estudiantes no se sacaron diferencias en el Juan Carmelo Zerrillo y el partido por la fecha 5 del campeonato terminó igualado sin goles.

Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0 en el marco del clásico platense del interzonal de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. En el estadio Juan Carmelo Zerillo, ninguno de los dos pudo sacarse ventajas en un partido absolutamente chato y friccionado.

Gimnasia y Estudiantes no pudieron romper el cero y el clásico de La Plata terminó en empate En el primer tiempo, el Pincha fue el que estuvo mejor plantado y tuvo las ocasiones más claras ante un Lobo que intentó jugar de contragolpe. En el complemento, Gimnasia empezó mejor y tuvo una clara ocasión de gol que el arquero uruguayo Fernando Muslera le tapó al delantero Marcelo Torres.

Sin embargo, con el paso de los minutos, Estudiantes se volvió a meter en partido y emparejó el ritmo del juego que terminó siendo una igualdad en cero.

Gimnasia-Estudiantes. Torneo Apertura 2026 Gimnasia-Estudiantes. Torneo Apertura 2026 FotoBaires Con este resultado, el equipo de Fernando Zaniratto quedó sexto con siete puntos y sumó su primer empate en el Torneo Apertura donde, en la próxima fecha, visitará a su homónimo mendocino el viernes a las 22.15 horas en el estadio Víctor Antonio Legrottaglie.

Por su parte, los de Eduardo Domínguez quedaron cuartos con 9 puntos y sumaron su tercer empate en este Apertura donde, en la próxima fecha, recibirán a Sarmiento de Junín el viernes a las 18 horas.