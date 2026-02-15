La sentencia de Claudio Úbeda tras la floja imagen que dejó Boca ante Platense: "No nos gusta empatar en casa"

Boca Juniors volvió a dejar bastante que desear. Luego de lo que fue la derrota ante Vélez el fin de semana pasado, este domingo no pudo hacerse fuerte siquiera de local ante Platense y cosechó un pálido empate 0-0 por la fecha 5 del Apertura. Tras el encuentro, Claudio Úbeda y varios jugadores fueron silbados por el público.

El funcionamiento del equipo preocupa y enoja a sobremanera a los hinchas, que exigieron un buen resultado el próximo viernes en el clásico contra Racing en la Bombonera, mismo rival y escenario con los que se produjo la eliminación en el Torneo Clausura 2025. Sobre todas estos temas habló el Sifón en la conferencia de prensa.

Las declaraciones de Claudio Úbeda en conferencia de prensa Las declaraciones de Claudio Úbeda en conferencia de prensa "No nos gusta para nada empatar en casa. Queríamos ganar este partido, en el segundo tiempo generamos situaciones claras para definirlo, no las pudimos concretar. Intentamos variantes en ofensiva para profundizar lo que el rival no nos permitió y terminó siendo un empate. No sufrimos defensivamente en relación a las posibilidades de Platense, solo en el primer tiempo un desvío en el palo, después no tuvieron situaciones claras", comenzó su análisis el DT xeneize.

Por su parte, también intentó ver algunos aspectos positivos: "Lo que más rescato de este momento es que están volviendo los delanteros de las lesiones y son puntos positivos que nos tenemos que agarrar. La falta de ritmo es un detalle que debemos tener en cuenta, pero Janson, Cavani, Merentiel están volviendo y es bueno que estén mejorando en ese aspecto y tengan ritmo. Detrás de eso tienen que empezar a venir los goles".

En cuanto a la falta de regularidad de Boca en el último tiempo, indicó: "La situación me preocupa y nos ocupa. Necesitamos de manera urgente empezar a encontrar mejor funcionamiento. Hay que trabajar como lo intentamos hacer todas las semanas y meterle para adelante. La obligación es ganar y confiamos que vamos a encontrar el camino".