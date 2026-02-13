Atento, Boca: la buena noticia que recibió Claudio Úbeda de cara al duelo con Platense en la Bombonera

Boca dio a conocer la lista de convocados para el partido del domingo frente a Platense y aparece un futbolista que superó una larga lesión.

Después de una larga recuperación, Úbeda recupera a un futbolista importante que espera sumar minutos en la Bombonera.

Boca recibe a Platense este domingo a las 19.30 por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 y la gran novedad pasa por el regreso de Edinson Cavani a la lista de concentrados. El uruguayo vuelve a estar disponible en la previa de su cumpleaños y después de varios meses afuera.

El delantero, que este sábado cumple 39, no jugó en lo que va del año y tampoco había integrado el banco en amistosos ni en los primeros partidos oficiales. Una fuerte lumbalgia lo dejó al margen desde fines de 2025 y recién en las últimas semanas pudo entrenarse con normalidad.

Boca recupera a Cavani para el duelo ante Platense Edinson Cavani Boca entrenamiento Por primera vez en 2026, Cavani vuelve a concentrar y Boca recupera peso en ataque Prensa Boca Su último partido fue el 30 de noviembre, en el triunfo 1-0 ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Clausura 2025, donde disputó 27 minutos. Luego se resintió en la antesala de la semifinal frente a Racing y volvió a quedar fuera de competencia.

Tras varios entrenamientos a la par del grupo, Claudio Úbeda decidió incluirlo en la nómina para el cruce en el Estadio Alberto J. Armando. Si bien se especuló con su presencia ante Vélez, el cuerpo técnico optó por esperar y ahora entiende que está en condiciones físicas de reaparecer.