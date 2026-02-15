Boca volvió a dejar una pálida imagen y empató 0-0 con Platense en la Bombonera

Al equipo de Claudio Úbeda le faltó profundidad ofensiva, nunca llegó a incomodar del todo al rival y volvió a dejar una pálida imagen frente a su gente. Tras finalizar el encuentro, se escucharon algunos silbidos desde las tribunas y cánticos exigiendo un triunfo el próximo viernes en el clásico contra Racing.

La primera llegada del partido se dio a los 11 minutos, con una incursión en el área del lateral calamar Juan Saborido, cuyo remate de zurda se desvió y dio en el poste derecho del arquero Agustín Marchesin. A los 32', un centro desde la derecha habilitó el cabezazo de Lucas Janson, que quiso cambiarle el palo a la jugada pero no pudo superar al arquero Matías Borgogno, de buena atajada sobre su poste izquierdo.

En los 43', Saborido, quien a la postre terminaría siendo la figura de la noche, controló una pelota en el borde del área, salió para la izquierda y volvió a rematar con la zurda, aunque su disparo se fue alto y centralizado.

Las dos primeras llegadas de la segunda parte fueron de Boca . Antes del primer minuto, un error en la salida del mediocampista Maximiliano Amarfil dejó mano a mano a Janson que no pudo esquinar su remate y disparó a las manos de Borgogno. Un minuto después, un pase filtrado del volante Williams Alarcón habilitó al delantero Miguel Merentiel, aunque su derechazo bajo y cruzado desde el costado del área se fue ancho.

Platense tuvo su única llegada del complemento a los 18 minutos, con un avance por izquierda del lateral Tomás Silva, quien, aunque tenía opciones de pase, buscó un remate desde el borde del área que se fue muy alto. 3 minutos más tarde, un buen centro del lateral izquierdo Lautaro Blanco al segundo palo habilitó al extremo Gonzalo Gelini, pero su cabezazo a la carrera se fue alto y desviado.

Los próximos compromisos de Boca y Platense

Con el empate, el Xeneize cerró la fecha 5 en la séptima colocación de la Zona A, con 7 unidades y en puestos de de clasificación a la fase final, a 4 unidades del líder Vélez. El Marrón, en tanto, es quinto con un punto más.

En la próxima fecha, Boca deberá deberá recibir a Racing, el viernes 20 de febrero a las 20 horas por la fecha 6, mientras que el campeón del Apertura 2025 será local frente a Barracas Central, el sábado 21 a partir de las 17.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Boca - Platense