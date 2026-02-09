En una ráfaga de Pellegrini, Vélez derrotó 2-1 a Boca en el Amalfitani y trepó a la cima de la Zona A

Boca Juniors cayó 2-1 ante Vélez Sarsfield en el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 en el estadio José Amalfitani de Liniers.

Los goles del equipo local fueron convertidos por Matías Pellegrini, autor de un doblete, mientras que para Boca Juniors descontó Iker Zufiaurre en el minuto final del partido.

El encuentro comenzó con un desarrollo parejo y disputado, con ambos equipos priorizando el orden táctico y la intensidad en la mitad de la cancha.

Boca intentó manejar la pelota y ser protagonista desde la posesión, mientras que Vélez apostó a un planteo equilibrado, buscando salir rápido de contra y aprovechar los espacios.

Durante el primer tiempo, las situaciones de gol fueron escasas. El conjunto visitante tuvo mayor control del balón, pero le costó generar profundidad ante una defensa local bien plantada. Vélez , por su parte, respondió con algunas aproximaciones aisladas, aunque sin precisión en los metros finales. Con pocas emociones, el marcador se mantuvo en cero al cierre de la primera mitad.

En el segundo tiempo, el partido cambió de ritmo. Vélez salió decidido a presionar más arriba y comenzó a incomodar a Boca. La apertura del marcador llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando Matías Pellegrini apareció en el área tras una jugada colectiva y, tras un centro perfecto de Valdés, definió con precisión de cabeza junto a un poste para poner el 1-0.

Lejos de conformarse, el conjunto de Liniers aprovechó el envión anímico y volvió a golpear rápidamente. A los 21 minutos Pellegrini volvió a hacerse presente en el área rival, capturó un pase en profundidad de Valdés entre los centrales xeneizes y sacó un remate certero para marcar el 2-0, desatando la euforia en el Amalfitani.

Boca, golpeado por la seguidilla de goles, intentó reaccionar con cambios ofensivos y mayor presencia en campo rival. Con el correr de los minutos, el equipo visitante adelantó líneas y empujó en busca del descuento, aunque se encontró con un Vélez ordenado y sólido en defensa.

En el cierre del encuentro, cuando el partido ya entraba en tiempo de descuento, Boca logró descontar. A los 45 minutos del segundo tiempo, Iker Zufiaurre apareció en el borde del área y definió con un golazo al ángulo que solo sirvió para maquillar la derrota.

Con este resultado, Vélez sumó una victoria importante en el Torneo Apertura y reafirmó su fortaleza como local, mientras que Boca se fue de Liniers con un traspié que lo obliga a corregir errores de cara a las próximas fechas.

Fuente: NA

