Boca visita a Vélez en otro duelo importante para ver dónde está parado: hora y TV
Boca jugará ante Vélez en el Amalfitani por la fecha 4. Será el primer enfrentamiento contra Guillermo Barros Schelotto desde su salida en 2018.
Boca Juniors tendrá esta noche una visita de riesgo ante Vélez Sarsfield en el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. Será su primer enfrentamiento contra Guillermo Barros Schelotto desde que se dejó de ser el DT en 2018.
El encuentro que enfrenta a dos de los mejores equipos de la Zona A se llevará a cabo a partir de las 22.15 en el Estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nazareeno Arasa y en el VAR estará Nicolás Ramírez.
Así llega Boca Juniors
El Xeneize tuvo un más que aceptable inicio en el campeonato, donde le ganó en condición de local a Deportivo Riestra y a Newell's, aunque en la segunda fecha sufrió un traspié ante el campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata, que lo derrotó 2-1 en el Estadio UNO.
Este partido estará marcado por el regreso del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien se había perdido las primeras 3 fechas del equipo de Claudio Úbeda por una lesión, y las bajas de Exequiel Zeballos y Ander Herrera.
Así lega Vélez Sarfield
Del otro lado está el Fortín, que está siendo uno de los mejores equipos en el inicio de este Torneo Apertura. El equipo del Mellizo le ganó a Talleres y a Instituto de Córdoba en sus primeras presentaciones y en la última fecha empató como visitante ante Independiente en Avellaneda.
Probables formaciones
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emannuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón. DT: Claudio Úbeda.
Estadio: José Amalfitani
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Nicolás Ramírez
Hora: 22.15
TV: TNT Sports Premium
Fuente: NA