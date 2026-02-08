Boca visita a Vélez en otro duelo importante para ver dónde está parado: hora y TV

Boca jugará ante Vélez en el Amalfitani por la fecha 4. Será el primer enfrentamiento contra Guillermo Barros Schelotto desde su salida en 2018.

El encuentro que enfrenta a dos de los mejores equipos de la Zona A se llevará a cabo a partir de las 22.15 en el Estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nazareeno Arasa y en el VAR estará Nicolás Ramírez.

¡ !



— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 7, 2026 El Xeneize tuvo un más que aceptable inicio en el campeonato, donde le ganó en condición de local a Deportivo Riestra y a Newell's, aunque en la segunda fecha sufrió un traspié ante el campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata, que lo derrotó 2-1 en el Estadio UNO.

Este partido estará marcado por el regreso del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien se había perdido las primeras 3 fechas del equipo de Claudio Úbeda por una lesión, y las bajas de Exequiel Zeballos y Ander Herrera.

Plan táctico en marcha



¡VAMOS EL DOMINGO! pic.twitter.com/s49Sca2WxZ — Vélez Sarsfield (@Velez) February 5, 2026 Del otro lado está el Fortín, que está siendo uno de los mejores equipos en el inicio de este Torneo Apertura. El equipo del Mellizo le ganó a Talleres y a Instituto de Córdoba en sus primeras presentaciones y en la última fecha empató como visitante ante Independiente en Avellaneda.