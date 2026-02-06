Sufre Guillermo Barros Schelotto: mazazo para Vélez a horas de recibir a Boca en Liniers

En la previa del duelo ante Boca, Vélez confirmó la peor noticia respecto de un importante jugador, quien deberá pasar por el quirófano la próxima semana.

Vélez Sarsfield arrancó muy bien el Torneo Apertura, con 2 triunfos y 1 empate en las primeras 3 fechas que lo posicionan como uno de los punteros de la Zona A. Este domingo tendrá una prueba de fuego, ya que recibirá a Boca Juniors en el Amalfitani, un rival que siempre representa un duro desafío en cualquier contexto.

El Fortín tiene la obligación de hacerse fuerte en el campeonato local tras no clasificar a copas internacionales el año pasado y una victoria ante el Xeneize puede ser clave para afianzarse y catapultarse como candidatos. Pero como si no fueran suficientes presiones con esto, Guillermo Barros Schelotto recibió un mazazo respecto de uno de sus titulares.

Guillermo Barros Schelotto pierde a Jano Gordon por una rotura de ligamentos Jano Gordon entrenamiento Vélez Jano Gordon será operado la próxima semana. @Velez Es que Jano Gordon sufrió durante los entrenamientos del jueves una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Así lo informó el cuadro de Liniers este viernes mediante el parte médico oficial que compartió en sus redes sociales. A su vez, anunció que el futbolista será operado la próxima semana.

El lateral derecho de 21 años, que viene de protagonizar un insólito partido el sábado ante Independiente, quedará de este modo marginado de las canchas por un largo tiempo. Este tipo de lesiones suelen requerir no menos de 6 meses parea una recuperación óptima, pudiendo estirarse incluso a 9 meses antes de volver a la actividad.