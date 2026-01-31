La frustración de Rodrigo Rey tras un nuevo y decepcionante empate de Independiente: "Nos da mucha bronca"

Independiente sigue sin ganar en el Torneo Apertura y, luego del 1-1 con Vélez, Rodrigo Rey no pudo ocultar su fastidio por esta situación.

Independiente no logra despegar en el arranque del Torneo Apertura 2026 y todavía no pudo ganar. Este sábado empató como local con Vélez Sarsfield por la fecha 3, en el que fue su tercer 1-1 consecutivo y tras el cual se escucharon algunos silbidos por parte de los hinchas en las tribunas cuando los jugadores se dirigían al vestuario.

Rodrigo Rey fue una de las figuras de la noche y contabilizó algunas atajadas clave que le permitieron al equipo de Gustavo Quinteros no terminar con una derrota. Más allá de su buen rendimiento individual, el 1 no pudo ocultar su frustración por el decepcionante comienzo del Rojo en el campeonato.

La bronca de Rodrigo Rey tras el 1-1 con Vélez La bronca de Rodrigo Rey tras el 1-1 con Vélez "Tenemos mucha bronca porque nos volvieron a hacer un gol de esos que queremos que no nos hagan. Fue un partido de ida y vuelta, jugamos contra un buen rival. Hubo chances de gol para los dos lados. Duele irnos sin los 3 puntos, nosotros queremos y buscamos eso. En el segundo tiempo tuvimos oportunidades y nos estamos quedando cortos con los resultados", apuntó en diálogo con TNT Sports desde el campo de juego.

"Quedamos con bronca porque queremos ganar ya, esto no nos llena para nada. Se nos van partidos por cosas muy finas. Hay que trabajar mucho, corregir cosas e ir a buscar ganar en la próxima fecha. Es lo que nos corresponde", insistió el arquero de Independiente, dejando en claro el mal sabor de boca que le quedó a todo el plantel.