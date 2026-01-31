Jhohan Romaña debió salir en el entretiempo y hay preocupación en San Lorenzo

Pese al triunfo ante Central Córdoba, se encendieron las alarmas en Boedo ya que Jhohan Romaña salió con una aparente lesión muscular.

San Lorenzo venció 1-0 a Central Córdoba este sábado en el Nuevo Gasómetro por la fecha 3 del Torneo Apertura. Pese a la alegría por esta importante victoria, no todo fue positivo para el equipo de Boedo, puesto que Jhohan Romaña encendió las alarmas al ser reemplazado en el entretiempo por una aparente lesión muscular.

Sobre el cierre de la primera mitad, a los 39 minutos, el defensor de 27 años perdió una pelota y, en el intento de recuperarla, no pudo alcanzar en la carrera a Horacio Tijanovich. Tras esta secuencia, miró al banco de suplentes y se llevó inmediatamente la mano a la parte posterior de su pierna izquierda.

El momento en que Jhohan Romaña sintió la molestia El momento en que Jhohan Romaña sintió la molestia El colombiano jugó los minutos que quedaban antes del descanso con una notoria incomodidad y luego no salió al complemento, siendo reemplazado por Fabricio López. Pese a este disgusto, el Ciclón podría permitirse sonreír, ya que a los 55', Gregorio Rodríguez, que también había ingresado en el entretiempo, marcó el gol que significaría la victoria.

En cuanto al central cafetero, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que le pasó y se espera que en los próximos días salga el parte médico oficial. Igualmente, todo parece indicar que sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo, lo que genera mucha preocupación a una semana del clásico contra Huracán.