Vélez llegó a un acuerdo y Maher Carrizo será nuevo jugador del Ajax

Vélez cerró una de las transferencias más relevantes del mercado de pases argentino: Maher Carrizo continuará su carrera en el Ajax de Países Bajos, uno de los clubes más importantes de Europa en desarrollo de jóvenes talentos. El extremo viajará este fin de semana para realizar la revisión médica y firmar su vínculo profesional con el conjunto de Ámsterdam.

El Fortín acordó la venta del 50% de la ficha del jugador en una operación valuada en siete millones de euros, con una cláusula que le permitirá al club neerlandés adquirir otro 40% por seis millones adicionales.

En medio de las negociaciones, Carrizo fue desafectado de la convocatoria para el partido frente a Independiente , disputado este viernes por la noche, ya que las charlas entre ambas instituciones entraron en su etapa final y el traspaso quedó prácticamente sellado.

maher carrizo1 Maher Carrizo continuará su carrera en el Ajax de Países Bajos. Instagram @mahercarrizo.28

El salto europeo y el recorrido de Maher Carrizo

El atacante, nacido en Santiago del Estero, tiene como objetivo consolidarse en el fútbol europeo y proyectarse hacia la Selección argentina mayor con la mira puesta en el Mundial 2030. En Países Bajos lo esperan para completar los pasos administrativos y sumarse cuanto antes al plantel del Ajax.

Carrizo fue una de las grandes figuras de la Selección argentina Sub 20 que alcanzó la final del Mundial 2025 y debutó profesionalmente en Vélez en 2024. Con la camiseta del Fortín conquistó la Liga Profesional ese mismo año, además de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina 2025, consolidándose como una de las mayores promesas surgidas en Liniers en los últimos tiempos.