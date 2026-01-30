Tras decirle "no" a River y caerse su pase a Dinamarca, Maher Carrizo recibió una oferta de un grande de Europa

Maher Carrizo quiere jugar en el Viejo Continente y un club histórico busca llevárselo, pero la propuesta económica de momento no convence a Vélez.

Maher Carrizo fue una de las grandes revelaciones de Vélez Sarsfield en las últimas temporadas, convirtiéndose en una figura del equipo a una muy corta edad y llamando la atención de varios grandes. River Plate fue el que más cerca estuvo de ficharlo, pero el propio futbolista no quiso saber nada con calzarse la camiseta de la banda roja.

Tras rechazar al Millonario, parecía tener todo acodado para convertirse en nuevo jugador del Midtjylland de Dinamarca. Sin embargo, su pase se terminó cayendo a último momento. Igualmente, sus deseos de continuar su carrera en Europa siguen vivas y en las últimas horas llegó una oferta por él de un grande del Viejo Continente.

Ajax quiere incorporar a Maher Carrizo Ajax Amsterdam 2026 Ajax no está teniendo una buena temporada ni en Europa ni en Países Bajos. @AFCAjax Se trata del Ajax, un auténtico gigante dormido que transita un flojo presente, ya eliminado de la Champions League en primera fase y 3° en la Eredivisie (primera división de los Países Bajos) con 37 puntos en 20 fechas jugadas, muy lejos del PSV, puntero con 53 unidades -Feyenoord está 2° con 39, por lo que el elenco de Eindhoven ya se siente virtualmente campeón-.

Los de Ámsterdam ofertaron 7 millones de dólares brutos, impuestos incluidos, por el 50% del pase del extremo de 19 años. El Fortín, que percibiría apenas el 70% de dicha suma y había establecido una cláusula de salida de unos US$ 16 millones, rechazó esta propuesta de manera instantánea por considerarla baja (no pretenden menos de 8M limpios).