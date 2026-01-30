Kendry Páez llegó a la Argentina y arranca su etapa en River: cómo será su primer día

Kendry Páez, el juvenil enganche ecuatoriano, arribó a Ezeiza, se hará la revisión médica y firmará su contrato con el Millonario por 18 meses.

Kendry Páez ya está en el país y comenzó oficialmente su etapa como jugador de River. El juvenil ecuatoriano de 18 años arribó este viernes por la mañana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de que el club cerrara su cesión con el Chelsea por los próximos 18 meses, sin cargo ni opción de compra.

La operación se resolvió en tiempo récord, luego de que el futbolista no lograra afianzarse en el Racing de Estrasburgo. Ante ese panorama, el club inglés decidió cederlo al Millonario, con la posibilidad de repescarlo cada seis meses, pensando en su desarrollo deportivo.

Tras aterrizar en Buenos Aires, Páez se dirigió directamente a realizarse la revisión médica. Una vez superados los estudios, el volante ofensivo se trasladará al estadio Monumental, donde firmará su contrato junto al secretario general Stefano Di Carlo y quedará formalmente vinculado a la institución.

La agenda del ecuatoriano no termina ahí. Está previsto que viaje con la delegación de River rumbo a Rosario para presenciar desde uno de los palcos del Gigante de Arroyito el partido ante Rosario Central, correspondiente a la próxima fecha del Torneo Apertura.

El plan de Gallardo para poner a punto a Kendry Páez

En Núñez consideran que el contacto temprano con el plantel y el entorno competitivo será clave para su adaptación. Gallardo pretende llevarlo de a poco, sumarlo progresivamente a los entrenamientos y darle minutos cuando esté en condiciones físicas y futbolísticas.