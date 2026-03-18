Federal A: arranca la ilusión mendocina, tres sueños, un mismo objetivo

El fútbol del interior vuelve a latir fuerte y Mendoza se mete de lleno en escena. Este fin de semana comienza el Torneo Federal A 2026 y los tres representantes provinciales ya tienen marcado en rojo el debut en el calendario: Atlético Club San Martín , Huracán Las Heras y FADEP salen a la cancha con ilusiones renovadas.

El primero en abrir el fuego será San Martín. El Chacarero jugará el viernes 21.30hs ante Juventud Unida de San Luis, en el Este mendocino, con la premisa de mejorar lo hecho en la última temporada y volver a ser protagonista.

Un día después a las 20hs llegará el turno de FADEP, el debutante absoluto en la categoría tras su histórico ascenso. El equipo maipucino tendrá una prueba dura: visitará a Costa Brava en La Pampa, en un duelo que marcará su bautismo en la tercera división del fútbol argentino.

El cierre del fin de semana será para Huracán Las Heras. El Globo jugará el domingo 16.45 en su cancha ante Argentino de Monte Maíz, buscando empezar con el pie derecho luego de una temporada anterior sin demasiado protagonismo.

Dirigido por Christian Corrales, el Atlético San Martín se prepara para un nuevo torneo Federal A.

Los tres equipos integran la Zona 3, una de las más competitivas del certamen, que comenzará el 22 de marzo y tendrá 18 fechas en su primera fase. El objetivo es claro: meterse en la pelea por uno de los ascensos a la Primera Nacional y evitar la zona roja de los descensos.

Para FADEP, todo será nuevo. El club fundado en Maipú viene de lograr un ascenso histórico y buscará consolidarse en la categoría. En cambio, San Martín y Huracán parten con la obligación de dar un salto de calidad y pelear en los puestos de arriba.

Tres equipos, tres caminos distintos, pero una misma ilusión: que Mendoza vuelva a ser protagonista en el fútbol grande del interior. El primer capítulo está por escribirse.