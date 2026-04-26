Federal A: San Martín no levanta y FADEP sigue sin encontrar el rumbo

El fin de semana dejó poco para festejar para los equipos mendocinos en el Torneo Federal A. Federal A : San Martín no pudo hacerse fuerte en casa y apenas igualó 0 a 0 frente a Costa Brava, mientras que FADEP volvió a tropezar como visitante al caer 2 a 1 ante Cipolletti en Río Negro.

El más preocupado sigue siendo San Martín, que otra vez dejó una imagen apagada en su estadio. El equipo de Christian Corrales necesitaba una reacción después de la derrota frente a Huracán Las Heras, pero no logró encontrar respuestas futbolísticas ni anímicas ante un rival que se llevó un punto sin pasar grandes sobresaltos.

El 0 a 0 reflejó bastante bien lo que fue el partido: pocas ideas, escasa profundidad y una sensación de frustración creciente en cada intento del Chacarero. San Martín tuvo la pelota por momentos, pero nunca logró transformarla en situaciones claras de gol y terminó dejando escapar una buena oportunidad para volver a prenderse.

Costa Brava, ordenado y paciente, hizo su negocio y se llevó un empate importante de Mendoza. Para el León del Este, en cambio, quedó la preocupación por el funcionamiento y la necesidad urgente de recuperar confianza.

Del otro lado, FADEP tampoco pudo cortar su mala racha. En La Visera de Cemento perdió 2 a 1 ante Cipolletti y sigue sin poder ganar en el certamen, una realidad que empieza a pesar en lo anímico y también en la tabla.

El equipo dirigido por Diego Pozo volvió a mostrar esfuerzo, pero otra vez no alcanzó. Gonzalo Klusener marcó el gol mendocino, aunque el conjunto rionegrino terminó imponiéndose y dejó a FADEP hundido en el fondo de la Zona 3.

La derrota golpea porque el equipo sigue sin encontrar regularidad y cada fecha que pasa la adaptación a la categoría se vuelve más exigente. El ascenso fue histórico, pero el presente obliga a reaccionar rápido para no quedar demasiado comprometido.

Mientras tanto, Huracán Las Heras tuvo fecha libre y observó desde afuera una jornada donde sus rivales directos tampoco lograron grandes resultados.

Federal A: La dura realidad de los equipos mendocinos

El Federal A sigue siendo una prueba dura para los mendocinos. San Martín necesita volver a creer y FADEP encontrar urgentemente su primer triunfo.

Porque en esta categoría, cuando los resultados no aparecen, todo se vuelve mucho más pesado.