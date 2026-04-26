Godoy Cruz no pudo aprovechar el hombre de más y empató 0-0 en su visita a Colón de Santa Fe

El equipo de Mariano Toedtli llega con altibajos: tras un arranque flojo logró levantar con dos triunfos seguidos, pero volvió a frenarse y acumula dos encuentros sin ganar. Hoy está quinto con 14 puntos, a tres de la cima, por lo que un triunfo lo dejaría a la par del Sabalero. Enfrente tendrá a un Colón fuerte en casa, invicto como local y que, pese a haber perdido con Morón en la última fecha, sigue prendido en lo más alto.