Godoy Cruz no pudo aprovechar el hombre de más y empató 0-0 en su visita a Colón de Santa Fe
Godoy Cruz iguala sin goles en el Brigadier López ante Colón, que se quedó con diez por la expulsión de Matías Godoy en el primer tiempo.
Godoy Cruz visitará esta tarde a Colón de Santa Fe por la fecha 11 de la Primera Nacional, en un cruce que empieza a tomar peso en la pelea por el ascenso. El partido se jugará desde las 19 en el estadio Brigadier Estanislao López, con arbitraje de Bryan Ferreyra y transmisión en vivo de LPF Play.
El equipo de Mariano Toedtli llega con altibajos: tras un arranque flojo logró levantar con dos triunfos seguidos, pero volvió a frenarse y acumula dos encuentros sin ganar. Hoy está quinto con 14 puntos, a tres de la cima, por lo que un triunfo lo dejaría a la par del Sabalero. Enfrente tendrá a un Colón fuerte en casa, invicto como local y que, pese a haber perdido con Morón en la última fecha, sigue prendido en lo más alto.