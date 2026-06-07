Godoy Cruz lo dio vuelta de manera agónica y venció 2-1 a Mitre de Santiago del Estero

Godoy Cruz caía ante Mitre en el Gambarte por el gol de Machado al minuto 28, pero lo dio vuelta con los tantos de Pino a los 49' y Burgos de penal a los 92'.

Por la fecha 17 de la Primera Nacional 2026, Godoy Cruz Antonio Tomba dejó atrás las derrotas recientes y vuelve a prenderse en los primeros puestos de la Zona A gracias al triunfo 2-1 sobre Mitre de Santiago del Estero conseguido este domingo en el Feliciano Gambarte.

Tras arrancar perdiendo con un gol de Marcos Machado en el primer tiempo, el Tomba supo reponerse en el segundo y lo dio vuelta gracias a los tantos de Martín Pino y de Esteban Burgos de penal ya en tiempo de descuento, para redondear así una remontada agónica.

Godoy Cruz vs Mitre de Santiago del Estero 3 El Tomba había empezado abajo en el marcador. Alf Ponce Mercado / MDZ

El gol de Machado para el 1-0 de Mitre Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2063714759334064298?s=20&partner=&hide_thread=false "Marcos Machado"



Por el gol del jugador de Mitre de Santiago del Estero. Los jugadores de Godoy Cruz reclamaban falta anterior. pic.twitter.com/sAHPXiAIkF — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 7, 2026 Las cosas arrancarían mal en la primera mitad, ya que a los 28 minutos Machado abrió el marcador para el Aurinegro con un certero cabezazo luego de un muy buen centro por derecha de Enzo Avaro. De este modo, la visita se iría en ventaja al descanso.

El golazo de contra de Pino para el empate de Godoy Cruz El golazo de contra de Pino para el empate de Godoy Cruz LPF Play Ya en el arranque del complemento, a los 49, el Bodeguero encontró el empate gracias a una gran contra en la que Antonio Guerrero trasladó la pelota por toda la banda izquierda y le dio una excelente asistencia a Pino, que llegó a empujarla para marcar tablas.