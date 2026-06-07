Godoy Cruz lo dio vuelta de manera agónica y venció 2-1 a Mitre de Santiago del Estero
Godoy Cruz caía ante Mitre en el Gambarte por el gol de Machado al minuto 28, pero lo dio vuelta con los tantos de Pino a los 49' y Burgos de penal a los 92'.
Por la fecha 17 de la Primera Nacional 2026, Godoy Cruz Antonio Tomba dejó atrás las derrotas recientes y vuelve a prenderse en los primeros puestos de la Zona A gracias al triunfo 2-1 sobre Mitre de Santiago del Estero conseguido este domingo en el Feliciano Gambarte.
Tras arrancar perdiendo con un gol de Marcos Machado en el primer tiempo, el Tomba supo reponerse en el segundo y lo dio vuelta gracias a los tantos de Martín Pino y de Esteban Burgos de penal ya en tiempo de descuento, para redondear así una remontada agónica.
El gol de Machado para el 1-0 de Mitre
Las cosas arrancarían mal en la primera mitad, ya que a los 28 minutos Machado abrió el marcador para el Aurinegro con un certero cabezazo luego de un muy buen centro por derecha de Enzo Avaro. De este modo, la visita se iría en ventaja al descanso.
El golazo de contra de Pino para el empate de Godoy Cruz
Ya en el arranque del complemento, a los 49, el Bodeguero encontró el empate gracias a una gran contra en la que Antonio Guerrero trasladó la pelota por toda la banda izquierda y le dio una excelente asistencia a Pino, que llegó a empujarla para marcar tablas.
El gol de penal de Burgos para el 2-1 de Godoy Cruz
Y ya sobre el cierre del encuentro, el equipo de Pablo de Muner tuvo un penal a favor que Burgos se encargó de ejecutar y cambiar por gol para que todo el Gambarte estalle de alegría por la remontada agónica.
Con este triunfo, Godoy Cruz cierra la fecha en la sexta colocación de la Zona A con 25 puntos, a 6 del líder Morón. El próximo domingo 14 de junio visitará a Almirante Brown en Isidro Casanova por la jornada 18 de la Primera Nacional 2026.