Quién es Antonio Guerrero, la nueva aparición de Godoy Cruz que va por el ascenso

De hacer goles en el humilde La Amistad a ser la figura de Godoy Cruz en la Primera Nacional . Así, efímero, como si pareciera una película, pero con una larga historia de trabajo y superación, Antonio Guerrero tuvo una presentación soñada en el Tomba y su nombre ya empezó a instalarse por los pasillos de La Bodega .

Incisivo, picante, irrespetuoso, atrevido y hasta con algunos movimientos similares a los de Santino Andino , el joven win de tan sólo 18 años debutó este domingo con la camiseta del Bodeguero y dejó una sensación de nuevos aires, no sólo por lo que mostró dentro del campo de juego, sino también a la hora de declarar ante la prensa.

El golazo de contra de Pino para el empate de Godoy Cruz

En acción, fue clave para que el equipo de Pablo De Muner diera vuelta un partido que venía cuesta abajo, con una asistencia a Martín Pino para el 1 a 1 y con una aparición sobre el final, en la jugada que derivó en el penal que después Esteban Burgos cambió por gol, para el desahogo de todo el Feliciano Gambarte .

Y fuera de foco, con una tremenda declaración que dio a LPF Play tras el encuentro y que dejó con la boca abierta a más de un tombino: “A los hinchas quiero decirles que confíen, que confíen en este equipo que no los va a dejar a pata nunca y que vamos a ascender”.

Antonio Guerrero, la nueva aparición de Godoy Cruz

El Galle Guerrero, como lo conocen en el mundo del fútbol, se inició futbolísticamente en el Club La Amistad de Ingeniero Giagnoni, la institución oriunda de San Martín que comandó su papa, también llamado Antonio, durante muchos años.

Godoy Cruz vs Mitre de Santiago del Estero El Galleguito Guerrero, con la simbólica camiseta número 18, en el festejo con Pino. Alf Ponce Mercado / MDZ

Después de un paso por el Bailantero, el juvenil se fue a probar suerte a Newell´s, en donde jugó por algunos años, hasta que una lesión y un llamado de su papá a Daniel Oldrá cambiaron su carrera por completo.

En las inferiores de Godoy Cruz empezó a jugar en octava división hasta llegar a la reserva, en donde compartió equipo durante varios partidos con el propio Santino Andino. Este domingo ingresó en un momento caliente de la tarde ante Mitre, cuando el equipo perdía y no encontraba los caminos, y el pibe tuvo su premio.