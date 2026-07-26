Godoy Cruz se impuso por 2-1 sobre Central Norte de Salta y se metió en puestos de Reducido

Por la fecha 22, Godoy Cruz ganó en el Gambarte con goles de Pino al minuto 3 y Rodríguez a los 28'. Calderón descontó para Central Norte a los 39'.

Por la fecha 22 de la Zona A de la Primera Nacional 2026, Godoy Cruz Antonio Tomba logró volver a meterse en puestos de Reducido al vencer este domingo en el Feliciano Gambarte 2-1 a Central Norte de Salta, contra el que perdió un mes atrás por la primera ronda.

En un partido intenso, todo se resolvió en el primer tiempo, en el que Martín Pino y Axel Rodríguez marcaron los dos goles del triunfo, aunque Elías Calderón le pondría una cuota de suspenso al trámite con su descuento antes del descanso.

Pino y Rodríguez le dieron el triunfo a Godoy Cruz en el Gambarte. Prensa Godoy Cruz El Tomba golpeó rápido, a los 3 minutos, cuando Martín Pino agarró un rebote en el área y abrió el marcador casi desde el vestuario. Luego, Axel Rodríguez amplió la ventaja a los 28’ tras una gran habilitación de Vicente Poggi. Pero Elias Calderón descontó de cabeza para la visita a los 39’.

En el complemento hubo ocasiones para los dos equipos, con mayor intensidad y peligrosidad por parte del Bodeguero, pero la visita también tuvo sus chances para el empate. A los 74’, Pino le dejó servida una pelota a Nahuel Ulariaga en el área, pero se complicó para definir y su disparo terminó siendo contenido de gran manera por el arquero cuervo Fabricio Hass.

FIIIIIINAAAAAAAALLLL DEEEEEL PAAAARTTIIIDOOOO ¡GAAAAANOOOOOOO GOOOODOOOOY CRUUUUUZ! EL TOMBA VENCIÓ A CENTRAL NORTE POR 2 A 1 CON GOLES DE MARTÍN PINO Y AXEL RODRÍGUEZ.



Godoy Cruz 2 1 Central Norte#JUEGAGODOYCRUZ #VamosTomba pic.twitter.com/qaQuJphwIK — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) July 26, 2026 Con esta victoria, Godoy Cruz escaló a la séptima posición de la Zona A con 31 puntos y un partido pendiente por la fecha cancelada por el regreso de la Selección tras el Mundial. El próximo sábado tendrá una parada difícil en Caballito, cuando le toque visitar a Ferro, el puntero de la categoría.