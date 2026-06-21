Godoy Cruz perdió con Central Norte y cerró la primera rueda fuera de los puestos de clasificación al Reducido

Godoy Cruz perdió 1 a 0 con Central Norte en Salta, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 que había quedado pendiente en la Primera Nacional , y sumó su segunda derrota consecutiva en el campeonato. El Bodeguero volvió a mostrar dificultades fuera de casa y cerró la primera rueda lejos de los puestos de protagonismo.

El encuentro se disputó en el estadio Padre Martearena y contó con el arbitraje de Ezequiel Billone, quien mostró una tarjeta roja para cada equipo en una tarde marcada por la intensidad y las polémicas.

A los 11 minutos llegó la primera situación de peligro para el Tomba. Tras un centro desde la derecha, el arquero de Central Norte calculó mal en la salida y dejó la pelota suelta dentro del área. Nahuel Ulariaga aprovechó el regalo, remató de primera con la derecha y la pelota se estrelló contra el travesaño.

La respuesta del conjunto salteño apareció a los 15. Luego de un córner ejecutado desde la izquierda, Matías Moravec ganó de cabeza en el área, aunque Roberto Ramírez reaccionó bien y se quedó con el envío sin dar rebote.

El Expreso volvió a quedar cerca de la apertura del marcador a los 25 minutos. Brian Orosco probó desde media distancia con un potente zurdazo que sorprendió al arquero, pero otra vez el travesaño evitó el gol.

Cuando parecía que Godoy Cruz estaba más cerca, llegó el golpe de Central Norte. A los 31 minutos, un centro desde la derecha encontró una floja respuesta de Roberto Ramírez, que salió mal y no logró intervenir sobre la pelota. Franco Vedoya aprovechó el error, apareció por el segundo palo y, de cabeza, empujó el balón al fondo de la red para marcar el 1 a 0.

Central Norte se puso en ventaja tras un error de Ramírez

El gol de Central Norte ante el Tomba. @LPFPlay

Después de abrir el marcador, Central Norte tomó definitivamente el control del partido. El conjunto salteño aprovechó las dificultades de Godoy Cruz para reaccionar fuera de Mendoza, una problemática que se repitió una vez más, y generó varias situaciones claras para ampliar la diferencia. Sin embargo, la falta de eficacia en la definición le impidió estirar la ventaja.

Esa imprecisión terminó siendo una buena noticia para el Tomba, que logró llegar al entretiempo apenas un gol abajo pese a haber sufrido durante gran parte de la etapa inicial.

El panorama se complicó todavía más para los mendocinos a los 25 minutos del complemento. Antonio Guerrero recibió una infracción evidente sobre el sector izquierdo que el árbitro Ezequiel Billone decidió no sancionar, una determinación que provocó una fuerte protesta de Gastón Gil Romero. El mediocampista fue amonestado por segunda vez y vio la tarjeta roja, dejando a Godoy Cruz con diez jugadores en un momento clave del encuentro.

"Gastón Gil Romero"



Por la expulsión del jugador de Godoy Cruz ante Central Norte. pic.twitter.com/ra2dPZdRhv — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 21, 2026

A los 34 minutos del complemento, el encuentro volvió a emparejarse en cantidad de jugadores. Pedro Sanz llegó tarde a una disputa, cometió una dura infracción desde atrás y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. De esta manera, Central Norte también quedó con diez futbolistas para afrontar el tramo final del partido.

La derrota dejó al Tomba en la novena posición con 25 puntos, una cosecha que lo mantiene a nueve unidades del líder Deportivo Morón y, por el momento, fuera de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

El balance de la primera mitad de la temporada refleja dos caras muy distintas. Como local, Godoy Cruz construyó una campaña sólida, con cinco victorias y cuatro empates que lo mantuvieron en la pelea durante varias fechas.

Sin embargo, el gran déficit apareció lejos de Mendoza. La caída en Salta significó la tercera derrota consecutiva en condición de visitante y profundizó una campaña preocupante fuera de casa, donde acumula cinco derrotas, tres empates y apenas un triunfo en toda la primera rueda.

El minuto a minuto de Central Norte vs Godoy Cruz