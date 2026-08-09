Godoy Cruz sufrió en el final, pero venció 2-1 a Chaco For Ever y sumó su cuarto triunfo consecutivo

Por la fecha 24, Godoy Cruz ganó en el Gambarte por los goles de Axel Rodríguez al minuto 8 y Pino a los 14'. Romero descontó para Chaco For Ever a los 56'.

Por la fecha 24 de la Primera Nacional 2026, Godoy Cruz Antonio Tomba logró obtener su cuarto triunfo de manera consecutiva y se impuso por 2-1 este domingo ante Chacho For Ever en el Feliciano Gambarte. Un triunfo importantísimo para mantenerse en los primeros puestos de la Zona A y no alejarse de la punta.

Fue un partido que cambió de manera radical tras el descanso. El Tomba brilló en el primer tiempo y se puso 2-0 arriba con los goles de Axel Rodríguez y Martín Pino y parecía que se llevaría puesto al rival. Sin embargo, el Albinegro logró reponerse en el complemento, descontó rápido en los pies de Matías Romero y mantuvo las chances de empatarlo hasta el final, aunque terminó quedándose con las manos vacías.

El gol de Axel Rodríguez para el 1-0 de Godoy Cruz LPF Play A los 8 minutos, tras un despeje, Martín Pino ganó la posesión de guapo, se metió al área robando toda la marca y habilitó a Axel Rodríguez que entró solo y nomás tuvo que empujarla al arco vacío para abrir el marcador. Unos minutos después, a los 14’, Rodríguez le devolvió la gentileza a Pino y lo asistió con un centro para que el goleador definiera de taco y ampliara la diferencia a dos con una sutileza.

El golazo de Martín Pino para el 2-0 de Godoy Cruz "Martín Pino"



Por el golazo del jugador de Godoy Cruz ante Chaco For Ever. pic.twitter.com/kRT6lZxNVc — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 9, 2026 Durante el resto de la primera mitad, el Bodeguero se encargó de manejar los tiempos y la pelota para no correr riesgos ante un rival que no lograba hacer pie ni encontrar las vías para descontar. Sin mayores incidencias, el descanso llegó sin ninguna nueva modificación en el resultado.

En el complemento, Godoy Cruz salió con más impronta en los primeros minutos, pero un tanto falto de profundidad. Y en una mala salida, la defensa se desentendió entre sí y le dio la posibilidad a la visita para achicar diferencias a los 56’ con un gol de Matías Romero.