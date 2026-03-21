Godoy Cruz mereció mucho más, pero debió conformarse con un empate ante Chaco For Ever de visitante

Godoy Cruz empató 1-1 esta noche con Chaco For Ever por la sexta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional en el estadio Juan Alberto García de Resistencia. El Tomba contó con inmejorables posibilidades para traerse los tres puntos a Mendoza, pero falló en la definición y se le escaparon dos unidades.

De esta manera, el equipo de Mariano Toedtli no logró sumar su segunda victoria consecutiva y quedó octavo en la Zona A con 7 puntos, por ahora dentro de la zona de clasificación al Reducido.

A los 5 minutos llegó la primera clara y fue para Chaco For Ever . Leonardo Marinucci mandó un centro desde la izquierda que se fue cerrando y, cuando parecía meterse en el ángulo, Roberto Ramírez apareció con un manotazo salvador.

Godoy Cruz golpeó a los 20. Tras un pelotazo largo, Martín Pino la bajó de pecho fuera del área, giró y sacó un derechazo cruzado para poner el 1-0 con un gran gol.

El Tomba casi amplía a los 36, cuando Tomás Pozzo encaró de derecha al centro y sacó un zurdazo potente que se fue por encima del travesaño.

En el complemento, a los 11 minutos, el local llegó al empate tras un error de Ramírez. En una jugada sin peligro, el arquero rechazó corto, le dejó la pelota a Marinucci y luego no pudo contener su remate, que terminó en el 1-1.

El gol del empate de Chaco For Ever ante el Tomba

Embed "Leandro Marinucci"



Por el golazo del jugador de Chaco For Ever después de un error del arquero de Godoy Cruz. pic.twitter.com/naokoxGi2V — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 22, 2026

A los 33 minutos, Godoy Cruz tuvo una oportunidad inmejorable para volver a ponerse en ventaja: un penal a favor por mano en el área tras un centro de Brian Orosco.

Sin embargo, Matías Ramírez, quien acababa de ingresar, se hizo cargo del remate y lo resolvió de muy mala manera: le entró muy abajo y la pelota se fue por encima del travesaño.

En el final, a los 46 minutos, Godoy Cruz volvió a tener una chance clarísima en una contra 4 versus 1, pero Axel Rodríguez definió y la pelota dio en el palo.

Dos minutos más tarde, el Tomba generó otra situación muy clara: nuevamente Rodríguez entró por la izquierda y sacó un zurdazo que tapó el arquero, mientras Matías Ramírez llegaba solo por el segundo palo.

En la próxima fecha, el Expreso afrontará el derby de la categoría frente a Deportivo Maipú. El partido se jugará el domingo 29 de marzo a las 17:00 en el estadio Malvinas Argentinas.

El minuto a minuto de Godoy Cruz vs Chaco For Ever