Godoy Cruz decretó asueto administrativo para el próximo 11 de mayo: el motivo

El Decreto Municipal Nº 1275 establece jornada no laborable en la administración pública local ese día, con guardias para garantizar servicios esenciales.

La Municipalidad de Godoy Cruz oficializó este miércoles el Decreto Municipal Nº 1275, mediante el cual se declara asueto administrativo el próximo 11 de mayo de 2026, en el marco del 171º aniversario del departamento. La medida alcanza a todas las dependencias municipales, aunque se garantizará el funcionamiento de los servicios esenciales.

Según se detalla en la normativa, la decisión responde a la conmemoración de la creación de la Villa San Vicente, establecida por decreto provincial el 11 de mayo de 1855. Asimismo, una ordenanza local fijó esa fecha como celebración oficial del departamento, consolidando su relevancia histórica.

Cómo funcionarán los servicios durante el asueto El decreto establece: “Declárase asueto administrativo en el ámbito de la Municipalidad de Godoy Cruz el día 11 de mayo de 2026, con motivo de celebrarse el 171º aniversario de la creación del Departamento”. No obstante, también dispone que cada área deberá organizar guardias mínimas para asegurar la continuidad de los servicios básicos.

En ese sentido, las distintas secretarías y direcciones municipales tendrán la responsabilidad de definir los esquemas de atención necesarios durante la jornada, a fin de evitar interrupciones en prestaciones esenciales. De esta manera, el municipio combina la conmemoración institucional con la garantía de funcionamiento para los vecinos.