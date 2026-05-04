Cuatro sujetos fueron detenidos tras robar en un complejo de departamentos en Godoy Cruz

El procedimiento se inició por un llamado al 911 en calle Anzorena. Los efectivos detuvieron a los sospechosos y recuperaron los elementos sustraídos.

Cuatro sujetos fueron detenidos durante la madrugada de este lunes, tras un robo registrado en un complejo de departamentos ubicado en calle Anzorena 600 en Godoy Cruz.

El hecho fue notificado a partir de un llamado a la Línea de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de intrusos en el lugar. Al arribar, efectivos de la Comisaría 34 constataron daños en el acceso al complejo y, tras analizar registros de video, confirmaron la sustracción de varios elementos.

El operativo policial Según la información oficial, los delincuentes se llevaron un monopatín marca Philco, una bicicleta rodado 26 y otra rodado 29 marca Nordic, pertenecientes a las víctimas.

Con los datos recabados, efectivos policiales realizaron un patrullaje preventivo en la zona, que permitió localizar a los sospechosos en las inmediaciones de calles Echeverría y Britos. Allí fueron aprehendidos un joven de 18 años, junto a tres menores de 15, 16 y 17 años.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar la totalidad de los elementos robados. Por disposición judicial, los menores fueron trasladados en guarda conforme a las directivas judiciales, mientras que el mayor quedó a disposición de la Justicia.