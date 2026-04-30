Allanamientos por extorsión y usurpación en Guaymallén: ocho detenidos, armas, drogas y cientos de municiones

Se realizaron 20 allanamientos por extorsión y usurpación en Guaymallén. Incautaron armas, droga y dinero y 12 sujetos quedaron a disposición de la Justicia.

Armas, cientos de municiones y droga fraccionada, parte del secuestro obtenido en los allanamientos en Guaymallén.

Un importante despliegue policial con más de 20 allanamientos simultáneos se desarrolló este jueves en el departamento de Guaymallén. Fue en el marco de una investigación que apunta a un grupo de sujetos presuntamente involucrados en la usurpación de viviendas y extorsiones. Hubo secuestros de armas, municiones, drogas y 12 sujetos quedaron a disposición de la Justicia.

Las medidas se concretaron a partir de investigación desarrollada en conjunto entre personal de Investigaciones y del Ministerio Público Fiscal (MPF), la cual permitió identificar domicilios vinculados a la maniobra, mediante la cual los sospechosos se dedicaban a la ocupación ilegal de viviendas y también fueron señalados por amenazas a las víctimas.

El detalle del secuestro Durante el operativo, los efectivos secuestraron cinco armas de fuego y 646 cartuchos de distintos calibres, además de 2,5 kilos de marihuana y 863 gramos de cocaína, junto con dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa, detallaron las fuentes policiales.

Operativo en Guaymallén (13) Una de las viviendas que fue blanco de las medidas en Guaymallén. Gentileza.

Los sabuesos también hallaron chalecos antibalas y otros elementos utilizados para la comisión del delito, los cuales serán incorporados como prueba para la investigación.