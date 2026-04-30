Allanamientos por extorsión y usurpación en Guaymallén: ocho detenidos, armas, drogas y cientos de municiones
Se realizaron 20 allanamientos por extorsión y usurpación en Guaymallén. Incautaron armas, droga y dinero y 12 sujetos quedaron a disposición de la Justicia.
Un importante despliegue policial con más de 20 allanamientos simultáneos se desarrolló este jueves en el departamento de Guaymallén. Fue en el marco de una investigación que apunta a un grupo de sujetos presuntamente involucrados en la usurpación de viviendas y extorsiones. Hubo secuestros de armas, municiones, drogas y 12 sujetos quedaron a disposición de la Justicia.
Las medidas se concretaron a partir de investigación desarrollada en conjunto entre personal de Investigaciones y del Ministerio Público Fiscal (MPF), la cual permitió identificar domicilios vinculados a la maniobra, mediante la cual los sospechosos se dedicaban a la ocupación ilegal de viviendas y también fueron señalados por amenazas a las víctimas.
El detalle del secuestro
Durante el operativo, los efectivos secuestraron cinco armas de fuego y 646 cartuchos de distintos calibres, además de 2,5 kilos de marihuana y 863 gramos de cocaína, junto con dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa, detallaron las fuentes policiales.
Los sabuesos también hallaron chalecos antibalas y otros elementos utilizados para la comisión del delito, los cuales serán incorporados como prueba para la investigación.
Las actuaciones quedaron a cargo del fiscal Correccional Lauro Monticone, bajo la intervención de la jueza Natalia Didier, del Juzgado Penal Colegiado N°2, quienes avanzan en la causa para determinar el grado de participación de los sospechosos que fueron detenidos.