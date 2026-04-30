Investigan una amenaza de la "mafia china" a un supermercado: "Abrí una tienda bajo tu propio riesgo"

Un comerciante de nacionalidad china, identificado como Chen Jia Iao, denunció una grave amenaza días antes de abrir un nuevo supermercado en Mar del Plata.

La amenaza en chino se produjo en las puertas de un comercio próximo a abrir en Mar del Plata.

Un mensaje, escrito con aerosol rojo y en caracteres chinos sobre la persiana del local, rezaba: "Abrí una tienda aquí bajo tu propio riesgo". Así se cree que una mafia china amenazó a un comerciante de este mismo país en Mar del Plata. Gracias al análisis de las cámaras de seguridad, identificaron a dos hombres, también de nacionalidad china.

La víctima, identificada como Chen Jia Lao, presentó la denuncia ante la Fiscalía N°1, a cargo de Florencia Salas. En esta destacó que el uso del color rojo tendría un simbolismo mafioso vinculado a la sangre.

Bajo esta premisa, los investigadores de la DDI local sostienen que el objetivo de la pintada era impedir la apertura del comercio o extorsionar al dueño para que pagara por "protección".

Armas, documentos falsos y detenciones: el resultado de un allanamiento por la amenaza A raíz de la identificación de los dos sujetos que realizaron las pintadas, Ni Fei (38) y Liao Deping (36), se realizó un allanamiento en otro supermercado ubicado en la calle Cerrito al 300, a escasas seis cuadras del local amenazado.

Durante este operativo, la policía logró detener a los sospechosos y secuestró una suma de 184 millones de pesos en efectivo, dos pistolas calibre 9 milímetros sin documentación legal, teléfonos celulares y la camioneta utilizada en el hecho, una Toyota Hilux SW4.