Multan con $3 millones a la familia de un alumno por falsa amenaza de bomba

Un episodio de extrema gravedad sacudió a la comunidad educativa de Mar del Plata , donde la familia de un alumno deberá pagar una multa de $3 millones luego de que el menor realizara una falsa amenaza de bomba en su escuela.

El hecho se registró en la Escuela Secundaria N° 18 “Astor Piazzolla”, ubicada en el barrio Don Bosco, tras un llamado anónimo al 911 que alertaba sobre la presencia de un artefacto explosivo.

Como indica el protocolo, la institución fue evacuada de inmediato y se desplegó un importante operativo de seguridad que, finalmente, confirmó que se trataba de una intimidación sin sustento.

La investigación avanzó con rapidez y permitió identificar al responsable a partir del rastreo del número telefónico. La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Florencia Salas, quien ordenó las medidas necesarias para esclarecer el caso.

Como resultado, la Justicia determinó que los padres del alumno deberán afrontar el costo total del procedimiento policial , estimado en tres millones de pesos, además de perder un beneficio social que percibían.

La directora del establecimiento, Verónica Castro, remarcó que la situación no fue tomada como una simple broma. “Decidimos abordarla con la complejidad que tiene, en un contexto social delicado”, expresó, al tiempo que explicó que el propio entorno familiar asumió la responsabilidad del hecho.

Profundizan las medidas de seguridad

Tras el episodio, la escuela implementó nuevas medidas de seguridad: los estudiantes deberán ingresar sin mochilas ni teléfonos celulares, utilizando únicamente elementos básicos en bolsas transparentes. Además, se llevó adelante una jornada obligatoria de convivencia para reforzar la idea de la institución como “territorio de paz”.

El caso se inscribe en una serie de situaciones similares ocurridas en los últimos días en distintos establecimientos educativos, lo que encendió las alertas de las autoridades bonaerenses, que reforzaron los protocolos de actuación ante amenazas y episodios de violencia escolar.