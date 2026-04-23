Violencia escolar en Entre Ríos: un alumno atacó con una cadena de moto a nueve compañeros

El grave episodio ocurrió en una escuela nocturna de Gualeguaychú. El agresor, de 20 años, huyó tras el ataque y amenazó de muerte a todo el curso.

Para los investigadores, el hecho no fue producto de una reacción espontánea.

La creciente ola de violencia en el ámbito educativo sumó un capítulo alarmante en la provincia de Entre Ríos. En la Escuela Nocturna N° 26 de la ciudad de Gualeguaychú, un alumno de 20 años protagonizó una agresión múltiple que dejó a nueve estudiantes heridos y a la comunidad educativa en estado de shock.

El incidente se produjo dentro del aula cuando el joven extrajo de su mochila una cadena de moto y comenzó a golpear indiscriminadamente a sus pares. Según el relato de los testigos, el agresor buscó directamente el enfrentamiento, ensañándose inicialmente con el compañero más reservado del grupo.

Un ataque con indicios de premeditación Para los investigadores, el hecho no fue producto de una reacción espontánea. La hipótesis de la premeditación cobra fuerza debido a un detalle clave: el alumno no se desplazaba en vehículo motorizado hacia el colegio, por lo que el traslado de la cadena metálica en su mochila indica una intención previa de utilizarla como arma.

Los compañeros de curso señalaron que el ambiente ya era tenso. "Ya hemos sufrido ataques por parte de este chico", afirmaron ante las autoridades, describiendo un patrón de conducta violento que finalmente estalló este miércoles.

"Aseguró que iba a volver y que nos iba a matar a todos", relataron las víctimas sobre la amenaza que lanzó el agresor antes de darse a la fuga del establecimiento.