Detienen a un alumno de 16 años por amenazas de tiroteo y muerte en una escuela de Vicente López

Un alumno de 16 años fue demorado en Vicente López acusado de haber lanzado una amenaza de tiroteo contra la Escuela Secundaria Técnica N°1 de Carapachay. El caso activó la alarma dentro de la comunidad educativa por la gravedad del mensaje y el contexto de creciente preocupación.

La advertencia que disparó la denuncia apareció en una historia de Instagram. Allí, el joven subió la imagen de un arma de fuego junto a una frase inquietante: “ El 22/04 no se salva nadie, jajajaj ”. Ese posteo fue el elemento que activó la intervención de las autoridades.

La denuncia fue presentada por un profesor del establecimiento, que puso en conocimiento de la situación a partir de la publicación detectada en redes sociales. Ese paso resultó clave para que la amenaza no quedara limitada al ámbito virtual y comenzara a ser investigada como un hecho con potencial riesgo real.

La escuela señalada en el mensaje es la Técnica N°1 de Carapachay, una institución ubicada en Vicente López. La investigación quedó centrada en establecer el alcance de la amenaza, si hubo planificación previa y si el adolescente contaba con medios concretos para llevar adelante lo que insinuó en la publicación.

El episodio ocurre apenas dos semanas después de un hecho que sacudió al país: el 30 de marzo, en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, en Santa Fe, un alumno de 15 años ingresó armado, mató a Ian Cabrera, de 13, e hirió a otros estudiantes. La conmoción por ese ataque volvió más sensibles todas las alertas vinculadas con amenazas dentro del ámbito escolar.

En ese marco, la amenaza en Carapachay reaviva un debate que excede un caso puntual: cómo responden las escuelas, la Justicia y las familias frente a señales que antes podían subestimarse y que hoy, después de la tragedia santafesina, son leídas bajo otra gravedad. La secuencia de Vicente López no dejó víctimas, pero volvió a mostrar que una publicación en redes puede convertirse en un disparador de miedo real dentro de una comunidad educativa.