Accidente fatal en Maipú: una mujer murió tras un fuerte choque

El accidente se produjo durante horas de la tarde de este sábado sobre Ruta 14, en Maipú. Además de la víctima fatal, hubo dos heridos.

Una mujer de 74 años murió este sábado por la tarde tras protagonizar un accidente vial ocurrido sobre Ruta 14, frente a una bodega ubicada en el distrito de Barrancas, en Maipú. Además de la víctima fatal, otras dos personas resultaron heridas.

Cómo ocurrió el accidente De acuerdo al reporte policial, el hecho se registró alrededor de las 18:30 cuando una camioneta Volkswagen Amarok salía desde el ingreso de la bodega, situado al sur de la calzada, y fue impactada por una Ford Ranger que circulaba por Ruta 14 en dirección este-oeste. Como consecuencia de la colisión, ambos vehículos terminaron sobre la banquina sur de la ruta.

Al lugar acudieron efectivos de la Subcomisaría Barrancas y personal médico de una ambulancia privada, que constató el fallecimiento de la mujer, que viajaba como acompañante en la camioneta Amarok.

Por su parte, el conductor de la Volkswagen Amarok, un hombre de 76 años, sufrió politraumatismos moderados y fue trasladado al Hospital Santa Isabel de Hungría para recibir asistencia médica. En cuanto al conductor de la Ford Ranger, presentó politraumatismos y un trauma torácico, por lo que fue derivado al mismo nosocomio.

Cabe resaltar que se realizaron los controles de alcoholemia correspondientes, los cuales arrojaron resultado negativo para ambos conductores.