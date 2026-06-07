Dos detenidos tras un tiroteo en Godoy Cruz durante la madrugada

Dos jóvenes armados fueron detenidos tras un tiroteo en el barrio La Gloria de Godoy Cruz. Se secuestraron dos armas de fuego del mismo calibre.

Durante la madrugada de este domingo, dos personas armadas fueron detenidas luego de un tiroteo ocurrido en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz. Los jóvenes, de 19 y 18 años, fueron aprehendidos luego de que oficiales de la Policía escucharan una ráfaga de detonaciones durante un patrullaje preventivo.

Según fuentes policiales, personal del Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT) circulaban por la zona cuando escucharon repetidas detonaciones de armas de fuego cerca del lugar en donde se encontraban.

A partir de allí, se desplegó un operativo que concluyó con la detención de los dos jóvenes, los cuales portaban armas de fuego.

Las armas secuestradas tras el tiroteo Uno de los aprehendidos llevaba oculto entre sus prendas un revólver calibre .22 mara Ítalo, mientras que el otro intentó desprenderse de una pistola Bersa calibre 22 modelo 23 antes de ser reducido por los efectivos.

Arma secuestrada godoy cruz tiroteo Una de las armas secuestradas tras el tiroteo. Ministerio de Seguridad