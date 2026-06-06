Las Heras: robaron una motocicleta, la Policía los encontró y terminaron detenidos

El hecho se registró en la zona de calles Lisandro Moyano y Coronel Díaz, en Las Heras. Los efectivos aprehendieron a dos hombres y recuperaron el rodado.

Dos hombres fueron aprehendidos este sábado por la mañana en Las Heras luego de un operativo policial que se montó tras la denuncia del robo de una motocicleta. Luego de la intervención, la Policía logró recuperar el rodado. Los dos sujetos quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo al reporte policial, el robo fue denunciado cerca de las 10, cuando se notificó que una motocicleta Honda Wave roja había sido sustraída en la zona de Lisandro Moyano y Coronel Díaz. Tras recibir el aviso, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras se desplazaron al lugar para iniciar las tareas de búsqueda.

Así atraparon a los ladrones de la motocicleta Ya en el sitio, los vecinos aportaron registros fílmicos que permitieron obtener características de los presuntos autores, de la motocicleta utilizada para movilizarse y de la vestimenta que llevaban al momento del robo. Con esa información, los uniformados realizaron patrullajes en el barrio Cristo Redentor.

En ese contexto, un vecino informó que dos sujetos habían ingresado una motocicleta roja a una vivienda de la zona y que posteriormente se desplazaban en otra moto negra de 110 centímetros cúbicos.

Minutos después, los efectivos localizaron a los sospechosos en la intersección de San Rafael y Pascual Segura y procedieron a identificarlos. Durante la requisa, al acompañante le encontraron un elemento "tipo destripador" que, según los efectivos policiales, podría haber sido utilizado para cometer el ilícito. Además, desde el exterior del domicilio señalado por los vecinos, los policías lograron observar la motocicleta sustraída, confirmando que se trataba del vehículo denunciado como robado.