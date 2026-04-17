Habló el alumno que fue apuñalado por una compañera de escuela en San Martín: los escabrosos detalles

El jueves, la localidad bonaerense de San Martín se vio conmocionada, una vez más, por un caso de violencia escolar. Una adolescente apuñaló en el cuello a un compañero en la puerta de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4.

El ataque tuvo lugar al mediodía, cuando la estudiante le clavó un cúter en el cuello a su compañero. Al intentar defenderse, la chica le provocó cortes en las manos.

Un día después, Luciano , el adolescente herido, que fue asistido en el Hospital Castex de San Martín, habló y reveló detalles de lo sucedido.

Qué dijo Luciano, el adolescente apuñalado por una compañera en una escuela de San Martín

“Habíamos empezado a salir hacía una semana o dos”, confesó el menor de edad, en diálogo con los periodistas de Eltrece. Enseguida, contó que, apenas comenzaron a salir, él comenzó a notar conductas violentas por parte de la chica.

“Una vez me fue a buscar a la casa de mi papá y me dio dos cachetazos al enterarse que yo estaba hablando con una piba”, señaló Luciano.

Todo empeoró el mismo jueves, cuando el chico decidió dejar de prestarle atención a la estudiante tras las reiteradas actitudes de control que había tenido con él. “Yo no le hablaba porque se había puesto muy agresiva. No quería que hable con nadie”, narró.

Al salir de la escuela, la joven mostró toda su furia tras haberse sentido ignorada. Fue entonces que la chica lo apuñaló por la espalda. “En ese momento yo venía hablando con mi amiga y capaz ella se puso celosa por eso, porque venía atrás y me vio”, dijo, y agregó, sobre el momento del ataque: “La miré como diciendo ¿qué hiciste?”.

Mirá el video del ataque escolar en San Martín

san martin

Según su relato, la chica ya había presentado actitudes violentas y de control con el joven con el que tuvo una relación antes que él. “Con su ex había sido violenta. Había sacado una navaja y le había marcado el cuello”, manifestó.