Una alumna de primer año apuñaló a un compañero en la puerta de su escuela en San Martín

La alumna hirió varias veces a un estudiante de tercer año y luego se refugió dentro de su escuela. La víctima fue hospitalizda de urgencia en San Martín.

La almuna apuñaló a su compañero en la puerta de su escuela.

La jornada escolar en la localidad bonaerense de San Martín se vio interrumpida cuando este jueves una alumna apuñaló repetidas veces a otro estudiante. Ocurrió en la puerta de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, lugar donde la atacante se refugió tras cometer el crimen.

Según las primeras versiones, el episodio se desencadenó en el horario de ingreso a las aulas. Por motivos que aún se investigan, una alumna que cursa el primer año interceptó a un estudiante de tercer año en la vereda del colegio y le propinó múltiples puñaladas.

san martin

Qué pasó tras el ataque en la escuela Tras el ataque, y ante la reacción de otros alumnos y padres que intentaron retenerla, la adolescente ingresó corriendo al edificio escolar y se ocultó en las instalaciones para protegerse de los presentes, ya que un grupo buscaba hacer justicia por mano propia.

Efectivos de la Policía Bonaerense desplegaron un fuerte operativo, ingresaron a la institución y escoltaron a la menor hacia la comisaría bajo una estricta custodia.