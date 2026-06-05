Detuvieron con un arma cargada al hombre que juró venganza por el asesinato de su mujer embarazada

Luis Damián Uribe, un hombre de 30 años con un extenso prontuario delictivo, fue detenido recientemente en la ciudad de Comodoro Rivadavia durante un operativo policial rutinario. El sujeto había manifestado públicamente su intención de hacer justicia por mano propia , tras el crimen de su pareja, Mariana Soledad Calfuquir, asesinada a tiros mientras estaba embarazada.

El arresto tuvo lugar en la intersección de las avenidas Kennedy y Patricio, en el barrio Juan XXIII, mientras el sospechoso se desplazaba en un automóvil en compañía de una mujer y otro hombre que también poseía antecedentes penales. Allí, fueron frenados al notar que circulaban con marihuana, y al requisarlos encontraron un arma cargada en posesión de Uribe, quien reconoció ante las autoridades ser el propietario tanto del arma de fuego como de la marihuana encontrada.

En el interior del auto también se secuestraron tres teléfonos celulares, una balanza digital de precisión y un manojo de llaves con un distintivo llavero de Mickey Mouse , el cual ha sido relacionado con una causa previa por robo. Así, Uribe terminó siendo nuevamente detenido.

Desde el Hospital Regional, Uribe decidió no aportar ayuda a las autoridades. “Yo no soy ningún vigilante, tengo códigos esto lo arreglo yo” , habría dicho a los investigadores de la Brigada de Investigaciones al negarse a declarar.

Luis Damián Uribe amenazó desde el hospital a quienes asesinaron a su mujer en Comodoro Rivadavia.

En cambio, sumó amenazas contra los presuntos responsables: “Agárrense bien que les voy a extinguir a toda su familia”.

Ejecución a sangre fría por una "deuda"

El hecho ocurrió cerca de las 20 del martes en el barrio Máximo Abásolo. Según la principal hipótesis de los investigadores, todo ocurrió cuando Uribe se dirigió a la vivienda de un conocido para reclamar "su parte" del botín de un hecho delictivo previo.

La respuesta del agresor fue letal. Al recibir el reclamo del dinero, el atacante sentenció: “Acá tenés tu parte”, y disparó directamente a la cabeza de Calfuquir, quien esperaba dentro del vehículo. Tras asesinar a la mujer, el agresor hirió a Uribe en el abdomen y le espetó: “Andate con este regalito”. Herido, Uribe logró conducir hasta la Seccional Séptima para pedir ayuda, pero cuando los efectivos llegaron al auto, Mariana ya había fallecido en el acto.

Quién era la víctima

Mariana Soledad Calfuquir tenía 33 años, era madre de dos hijos y estaba embarazada. Se ganaba la vida trabajando como conductora de Uber, haciendo delivery y vendiendo comida.

Aunque no poseía antecedentes penales, los investigadores rastrean el uso de vehículos vinculados a ella en otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad. Según personas cercanas, la joven había experimentado cambios negativos en su conducta desde que inició su última relación de pareja.