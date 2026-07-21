Viajaban en una camioneta robada por San Rafael y descubrieron que llevaban un ladrillo de cocaína

Una camioneta con pedido de secuestro fue detectada en un control en San Rafael. Los ocupantes quedaron detenidos tras el hallazgo de cocaína y marihuana.

Dos sujetos fueron detenidos este martes con un ladrillo de cocaína y cigarrillos de marihuana en San Rafael. Fue durante un control vehicular, en el que también se constató que la camioneta en la que se movilizaban los sospechosos tenía pedido de secuestro activo.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección San Rafael, dependiente del Escuadrón 29 Malargüe de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en la intersección de la Ruta Provincial 160 y la Ruta Nacional 143, en la localidad de Cañada Seca.

Cocaína y marihuana en una mochila Los gendarmes detuvieron la marcha de una Volkswagen Amarok para un control de rutina y, durante la inspección del habitáculo, encontraron una mochila que contenía un paquete rectangular.

El operativo en Cañada Seca. Gentileza. Al abrirlo, comprobaron que transportaba 1 kilo y 28 gramos de cocaína. Además, secuestraron dos cigarrillos artesanales parcialmente consumidos de marihuana, con un peso total de 0,6 gramos.

La camioneta tenía pedido de secuestro Mientras avanzaban con las actuaciones, los efectivos verificaron los antecedentes del vehículo y constataron que la camioneta registraba un pedido de secuestro vigente, por lo que también fue incautada.