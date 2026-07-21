Viajaban en una camioneta robada por San Rafael y descubrieron que llevaban un ladrillo de cocaína
Una camioneta con pedido de secuestro fue detectada en un control en San Rafael. Los ocupantes quedaron detenidos tras el hallazgo de cocaína y marihuana.
Dos sujetos fueron detenidos este martes con un ladrillo de cocaína y cigarrillos de marihuana en San Rafael. Fue durante un control vehicular, en el que también se constató que la camioneta en la que se movilizaban los sospechosos tenía pedido de secuestro activo.
El procedimiento fue realizado por personal de la Sección San Rafael, dependiente del Escuadrón 29 Malargüe de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en la intersección de la Ruta Provincial 160 y la Ruta Nacional 143, en la localidad de Cañada Seca.
Cocaína y marihuana en una mochila
Los gendarmes detuvieron la marcha de una Volkswagen Amarok para un control de rutina y, durante la inspección del habitáculo, encontraron una mochila que contenía un paquete rectangular.
Al abrirlo, comprobaron que transportaba 1 kilo y 28 gramos de cocaína. Además, secuestraron dos cigarrillos artesanales parcialmente consumidos de marihuana, con un peso total de 0,6 gramos.
La camioneta tenía pedido de secuestro
Mientras avanzaban con las actuaciones, los efectivos verificaron los antecedentes del vehículo y constataron que la camioneta registraba un pedido de secuestro vigente, por lo que también fue incautada.
El Juzgado Federal y la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael ordenaron el secuestro de la droga, del vehículo y de otros elementos de interés para la causa, además de disponer la detención de los ocupantes, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.