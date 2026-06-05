Muerte del Indio Solari: tendido al lado de la pileta y con un golpe en la cabeza

Mientras continúa la conmoción por la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari en su residencia de Parque Leloir, los informes preliminares de las autoridades indicaron que el fallecimiento ocurrió por ahogamiento . Sin embargo, se aclaró que este episodio no fue accidental, sino una "cuestión fisiológica" derivada directamente del Parkinson que padecía el músico.

Según la información del parte policial difundida por el programa Desayuno Americano, la causa oficial del deceso se caratuló como muerte natural. El tipo de complicaciones que sufría Solari son propias del cuadro clínico avanzado de la enfermedad, lo que permitió a los médicos certificar el hecho como natural.

Además, según la información difundida en TN, uno de los puntos centrales de la investigación es un golpe en la cabeza que presentaba el artista al momento de ser hallado sin vida.

Ahora, la investigación busca determinar detalles específicos, como la posición del cuerpo al momento de producirse la falla fisiológica, pero sin expectativas de encontrar algún indicio que cambie la carátula.

Una vez se conoció el hecho, en la vivienda del artista, ubicada en el barrio Parque Leloir, Ituzaingó, se presentaron varios patrulleros a la expectativa de una gran cantidad de fanáticos, quienes comenzaron a llegar con el paso de la mañana.

La muerte del Indio Solari

El hecho provocó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. A los 77 años, falleció en su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. De acuerdo con la información a la que accedió Teleshow, se realizará una autopsia de rutina para determinar oficialmente la causa del deceso.

Figura central e irrepetible del rock argentino, Solari construyó una carrera que atravesó generaciones. En 1975 impulsó en La Plata el nacimiento de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson. Con esa banda editó nueve discos de estudio y se convirtió en protagonista de uno de los fenómenos culturales más importantes de la música nacional hasta la separación del grupo en 2001.

Tras varios años de silencio artístico, regresó en 2004 con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que publicó una serie de trabajos discográficos que incluyeron El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), Porco Rex, El perfume de la tempestad, Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor, el amor y la muerte. Paralelamente, también desarrolló una faceta literaria y continuó produciendo material desde el estudio.