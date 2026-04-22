Tragedia en un colegio de Córdoba: un alumno de 11 años murió mientras jugaba al fútbol en el recreo

El alumno, que cursaba sexto grado, se desplomó mientras jugaba al fútbol con sus compañeros. La Justicia investiga las causas del fallecimiento.

El caso se mantiene bajo investigación técnica a la espera del resultado de la autopsia, que será determinante para conocer si el niño padecía alguna afección previa.

La comunidad educativa de la ciudad cordobesa de La Calera se encuentra conmocionada tras la muerte de un alumno de 11 años en el interior de una escuela. El trágico episodio ocurrió este jueves en un establecimiento ubicado en la calle Juan Ramón Jiménez al 400, en la zona de Sierras Chicas, mientras el menor participaba de un partido de fútbol junto a sus compañeros durante el recreo.

Ante la repentina descompensación del estudiante, los directivos de la institución activaron los protocolos de emergencia y le brindaron los primeros auxilios de manera inmediata. Minutos después, un servicio de emergencias arribó al lugar para continuar con las maniobras de asistencia.

Según informes médicos, el niño fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Materno Infantil Arturo Illia. Allí, los profesionales médicos realizaron tareas de reanimación, pero finalmente confirmaron el fallecimiento del alumno de sexto grado.

La secretaria de Gobierno de La Calera, María Moscoso, brindó detalles sobre la respuesta ante la emergencia en diálogo con Canal 10. La funcionaria destacó que el municipio cuenta con un vehículo sanitario de uso exclusivo para las instituciones educativas de la ciudad, lo que permitió una intervención veloz.

"En este caso puntual, la ambulancia llegó a los siete minutos. La atención fue con mucha premura y el niño murió en el Hospital", precisó Moscoso, subrayando que se cumplieron los tiempos de respuesta previstos.