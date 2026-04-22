Frenaron un viaje a Chile porque el chofer del colectivo estaba alcoholizado

Un control de rutina evitó que un micro internacional saliera desde Mendoza hacia Chile con un conductor alcoholizado . La intervención fue realizada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en la terminal de ómnibus .

El procedimiento se dio en la previa de un servicio de pasajeros con destino a Viña del Mar. Se trata de uno de los controles habituales que se hacen antes de viajes de larga distancia.

Durante la fiscalización, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,40 gramos de alcohol por litro de sangre. Ese nivel motivó la inmediata desafectación del conductor.

La CNRT detectó alcoholemia positiva en un chofer antes de salir a Chile. Fue apartado y otro conductor tomó el servicio sin demoras.

El micro pertenecía a la empresa Ahumada y formaba parte de un servicio público internacional. Tras el resultado positivo, los agentes avanzaron con el inicio de las sanciones correspondientes.

La situación obligó a frenar momentáneamente la salida del colectivo. Sin embargo, otro conductor habilitado se presentó y tomó el servicio para completar el viaje.

De esta manera, el traslado pudo realizarse sin mayores inconvenientes para los pasajeros. La medida permitió evitar un riesgo en ruta antes de que el micro iniciara su recorrido.

Controles preventivos

Desde la CNRT remarcaron que este tipo de operativos busca garantizar que los choferes estén en condiciones adecuadas. El objetivo es prevenir situaciones que puedan poner en peligro a los pasajeros y al resto de las personas en la vía pública. En este caso, la detección permitió actuar a tiempo.