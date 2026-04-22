Robo en Maipú: se llevaron bicicletas y una notebook de un comercio

Un nuevo hecho de inseguridad se registro este miércoles en horas de la mañana: delincuentes ingresaron a un negocio de venta de bicicletas en el departamento de Maipú, ubicado en la esquina de Maza y Berutti. El hecho fue alertado a través de un llamado a la línea de Emergencias tras la activación de la alarma del local.