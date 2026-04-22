Robo en Maipú: se llevaron bicicletas y una notebook de un comercio
En horas de la madrugada, delincuentes ingresaron a un comercio en Maipú tras forzar la persiana. Se llevaron una notebook y tres bicicletas.
Un nuevo hecho de inseguridad se registro este miércoles en horas de la mañana: delincuentes ingresaron a un negocio de venta de bicicletas en el departamento de Maipú, ubicado en la esquina de Maza y Berutti. El hecho fue alertado a través de un llamado a la línea de Emergencias tras la activación de la alarma del local.
Efectivos de la policía certificaron los daños en la persiana metálica del comercio, la cual fue levantada mediante el uso de una barreta; a su vez, el propietario del negocio confirmó el faltante de una notebook de color gris y tres bicicletas de diferentes marcas.
El caso se encuentra en manos de la Oficina Fiscal de Maipú.