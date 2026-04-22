Femicidio en Claypole: los antecedentes del detenido por asesinar y enterrar a su pareja en el patio de su casa

El fin de semana un escalofriante hallazgo tuvo lugar en la localidad bonaerense de Claypole . Un nene de 12 años encontró a su mamá enterrada en el patio de su casa. El lunes por la noche, Brian Leandro Lesta (30) fue detenido, señalado como el principal sospechoso del homicidio de Gisela Alejandra Ruocco (35).

Lesta estaba en pareja con Ruocco y al igual que ella, tenía problemas de consumo de drogas. Según trascendió, ambos tenían domicilio en Claypole, pero pasaban mucho tiempo en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

Lesta enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

A su vez, el aprehendido cuenta con antecedentes penales. Según informó el medio local Política del Sur, su extenso prontuario incluye antecedentes por robo a mano armada, portación ilegal de armas y lesiones.

En estos momentos, la causa se encuentra en manos de la fiscal Marcela Juan, de la UFI 17 de Lomas de Zamora. Lesta enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El aberrante hallazgo

El 2 de abril, el hijo de la mujer se dirigió hasta el domicilio ubicado sobre la calle Nardo al 5800, en el partido de Almirante Brown, debido a que no sabía nada sobre su mamá desde hace semanas. Allí se encontró con Lesta, quien le aseguró que su mamá no se encontraba en la casa. Sin embargo, un dato le llamó la atención: había tierra removida en el patio.

El sábado pasado, el chico volvió al lugar y con la ayuda de un vecino comenzó a cavar en el patio. Mientras removía la tierra, encontró un brazo humano. “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”, gritó desesperado.

Claypole nene mamá enterrada El hallazgo ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Nardo al 5800, en el partido de Almirante Brown. Captura de video

De acuerdo a las primeras informaciones, Ruocco tenía un trapo en la boca y se encontraba en avanzado estado de descomposición. Inmediatamente, el nene fue a la casa de su abuela, donde dieron aviso al 911.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, personal médico y bomberos, quienes avanzaron con la excavación. Horas después, lograron retirar el cuerpo.