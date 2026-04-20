La escabrosa frase que le dijo el presunto asesino de Claypole al nene que encontró a su mamá muerta

El principal sospechoso por el crimen en Claypole le habría dicho una frase estremecedora al nene e hijo de la víctima antes del hallazgo.

El nene encontró a su mamá enterrada en el fondo de su casa en Claypole.

En medio de la conmoción que se vive en Claypole, luego de que un nene de 12 años encontrara a su madre enterrada en el jardín de su casa, ahora se conoció la escalofriante frase que le habría dicho el principal sospechoso por el crimen de Vicenta Mariela Romero.

Según trascendió, el hombre apuntado por el asesinato de la mujer, cuyo caso salió a la luz este sábado, le habría advertido al menor: “No las vas a volver a ver”.

El chico habría sido quien encontró a su mamá enterrada en el fondo de la vivienda y luego alertó a su tía, que llamó a la Policía. En la investigación intervienen la DDI de Lomas de Zamora y el área de Casos Especiales.

De acuerdo con las primeras versiones, el sospechoso le habría dicho esa frase el pasado 2 de abril, cuando el menor fue a visitar a su madre. En ese momento, quien lo recibió fue la pareja de la mujer, que le aseguró que ella se había ido a Capital. Actualmente, el hombre permanece prófugo.