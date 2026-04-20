Quién es el principal sospechoso por el homicidio de Gisele Ruocco en Claypole

Un aberrante hallazgo mantiene en vilo a los vecinos de Claypole . El sábado pasado, un nene de 12 años encontró a su mamá enterrada en el patio de su casa . El principal sospechoso por el homicidio de Gisele Alejandra Ruocco (35) está prófugo y es intensamente buscado.

Se trata de Brian Leandro Lesta (30), quien al igual que la víctima tenía problemas de consumo de drogas y antecedentes penales. Según trascendió, ambos tenían domicilio en Claypole, pero pasaban mucho tiempo en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

El 2 de abril, el hijo de la mujer se dirigió hasta el domicilio ubicado sobre la calle Nardo al 5800, en el partido de Almirante Brown, debido a que no sabía nada sobre su mamá desde hace semanas. Allí se encontró con Lesta, quien le aseguró que su mamá no se encontraba en la casa. Sin embargo, un dato le llamó la atención: había tierra removida en el patio.

El sábado pasado, el chico volvió al lugar y con la ayuda de un vecino comenzó a cavar en el patio. Mientras removía la tierra, encontró un brazo humano. “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá” , gritó desesperado.

Claypole nene mamá enterrada El hallazgo ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Nardo al 5800, en el partido de Almirante Brown. Captura de video

De acuerdo a las primeras informaciones, Ruocco tenía un trapo en la boca y se encontraba en avanzado estado de descomposición. Inmediatamente, el nene fue a la casa de su abuela, donde dieron aviso al 911.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, personal médico y bomberos, quienes avanzaron con la excavación. Horas después, lograron retirar el cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia.

Cómo sigue la causa

El caso quedó en manos de la UFI N°17 de Lomas de Zamora y fue caratulado como homicidio agravado. Lesta es el principal sospechoso por el crimen de Ruocco. En estos momentos se encuentra prófugo y es intensamente buscado.