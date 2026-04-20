"Es el brazo de mi mamá": un nene encontró a su madre enterrada en el patio de su casa

La víctima fue hallada enterrada en el patio de su casa y la principal sospecha recae sobre su pareja.

El terrible hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Nardo al 5800.

Un aberrante hallazgo tuvo lugar en la localidad bonaerense de Claypole, donde un nene de 12 años encontró a su mamá enterrada en el patio de su casa. La pareja de la víctima es buscada intensamente.

El terrible hecho ocurrió el sábado por la tarde en un domicilio ubicado sobre la calle Nardo al 5800, en el partido de Almirante Brown. El nene buscaba a su mamá y decidió cavar en el patio de su casa.

Mientras removía la tierra junto a un vecino, el chico encontró un brazo humano. “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”, gritó desesperado. Inmediatamente, fue a la casa de su abuela, donde dieron aviso al 911.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, personal médico y bomberos, quienes avanzaron con la excavación. Horas después, lograron retirar el cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia.

Claypole nene mamá enterrada El lugar donde encontraron los restos. Captura de video