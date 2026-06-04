Apareció la mamá de Agostina Vega en el velatorio de su hija y volvió al hospital: cómo fue el último adiós

Familiares y allegados despidieron a Agostina Vega en Córdoba tras la postergación del velatorio y en medio de la investigación por su crimen.

Este jueves por la mañana se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba el último adiós a Agostina Vega, luego de una larga espera por parte de su familia para poder despedir a la joven brutalmente asesinada. La ceremonia se organizó por turnos y contó con la presencia de Melisa Heredia, la mamá de la adolescente.

Mientras continúan las investigaciones en el domicilio de Claudio Barrelier, principal sospechoso y único detenido hasta el momento, la familia pudo despedir los restos de Agostina en un velatorio que se realizó en dos horarios. La ceremonia había sido postergada porque la familia materna quería participar de la marcha de Ni Una Menos, que se llevó a cabo este miércoles.

abuelos de agostina marcha ni una menos SRT La ceremonia se postergó ya que la familia quería participar de la marcha de Ni Una Menos este miércoles.

Cómo fue el velatorio de Agostina Vega En una primera instancia, la familia paterna veló a la joven desde las 18 del miércoles. Luego, este jueves, se realizó la ceremonia correspondiente a la familia de Melisa Heredia, que finalizó durante la mañana en una casa funeraria del barrio Alta Córdoba.

La presencia de la mamá Tras conocerse el delicado estado de salud de Melisa Heredia, quien permaneció en terapia intensiva y bajo acompañamiento médico luego de enterarse de la muerte de su hija, se confirmó que la mujer estuvo presente en la despedida de Agostina.