Apareció la mamá de Agostina Vega en el velatorio de su hija y volvió al hospital: cómo fue el último adiós
Familiares y allegados despidieron a Agostina Vega en Córdoba tras la postergación del velatorio y en medio de la investigación por su crimen.
Este jueves por la mañana se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba el último adiós a Agostina Vega, luego de una larga espera por parte de su familia para poder despedir a la joven brutalmente asesinada. La ceremonia se organizó por turnos y contó con la presencia de Melisa Heredia, la mamá de la adolescente.
Mientras continúan las investigaciones en el domicilio de Claudio Barrelier, principal sospechoso y único detenido hasta el momento, la familia pudo despedir los restos de Agostina en un velatorio que se realizó en dos horarios. La ceremonia había sido postergada porque la familia materna quería participar de la marcha de Ni Una Menos, que se llevó a cabo este miércoles.
Cómo fue el velatorio de Agostina Vega
En una primera instancia, la familia paterna veló a la joven desde las 18 del miércoles. Luego, este jueves, se realizó la ceremonia correspondiente a la familia de Melisa Heredia, que finalizó durante la mañana en una casa funeraria del barrio Alta Córdoba.
La presencia de la mamá
Tras conocerse el delicado estado de salud de Melisa Heredia, quien permaneció en terapia intensiva y bajo acompañamiento médico luego de enterarse de la muerte de su hija, se confirmó que la mujer estuvo presente en la despedida de Agostina.
Melisa asistió tanto al velatorio como al entierro de la adolescente de 14 años, que se llevó a cabo en el cementerio Parque Los Álamos. Durante toda la ceremonia estuvo acompañada por especialistas.
De todas formas, una vez finalizada la despedida, Melisa se retiró junto a los médicos que la asistieron y fue trasladada nuevamente al Hospital San Roque, donde permanece bajo observación.